Путин поблагодарил Жээнбекова за поддержку российских инициатив в ООН

Владимир Путин сразу после саммита ОДКБ провел в Бишкеке отдельную встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. В начале беседы российский лидер поблагодарил своего киргизского коллегу за успешное председательство в ОДКБ. Путин также охарактеризовал двусторонние отношения стран как "союзничество".

"Мы подтверждаем в полном объеме качество наших отношений, которое отличается истинным стратегическим партнерством", - сказал он и добавил, что это отражается на всех сферах, в том числе и на международной. Так, Путин отдельно поблагодарил Жээнбекова за поддержку Киргизией российских инициатив в ООН и на других площадках.

Российский президент также отметил успех в экономическом сотрудничестве двух стран. Так, в 2018 году товарооборот между двумя странами вырос более, чем на 17%.

"Где-то 200 миллионов долларов - российские прямые инвестиции в экономику Кыргызстана, и примерно 700 предприятий у нас работает на киргизском рынке: совместных и со стопроцентным российским капиталом", - рассказал президент о бизнес-сотрудничестве двух стран.

Сооронбай Жээнбеков в свою очередь отметил, что в его стране Путина "знают как близкого, настоящего друга".