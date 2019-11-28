Путин приехал в резиденцию "Ала-Арча" в Бишкеке на саммит ОДКБ

К резиденции глава российского государства традиционно для международных визитов приехал на своем автомобиле Aurus. Путина, как и других участников встречи - лидеров Армении, Казахстана, Беларуси, Таджикистана - приветствовал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

После совместного фотографирования они проведут заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ сначала в узком составе, а затем к ним присоединятся другие члены делегаций.

Совет - это высший орган организации, который рассматривает наиболее важные и принципиальные вопросы.

В повестке саммита - обсуждение вопросов укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействия с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности стран ОДКБ.