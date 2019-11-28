Генпрокуратура подала новый иск к экс-главе Серпуховского района Шестуну

В новом иске Генпрокуратуры заявлено еще 858 объектов недвижимости, в том числе 780 земельных участков в Серпуховском районе общей кадастровой стоимостью 1 млрд 13,9 млн рублей. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной во время онлайн трансляции интернет-канала Генпрокуратуры "Эфир".

По его словам, речь идет в основном о земле под дачное строительство. Например, только в одной деревне Зиброво Серпуховского района 170 земельных участков принадлежат через подконтрольных лиц Шестуну. Также были незаконно присвоены довольно большие земельные участки в дачных некоммерческих партнерствах Судимля, Новинки. Все имущество в целях сокрытия истинного владельца оформлено на 25 физических и 20 юридических лиц, подчиняющихся Шестуну.

Как отметили в Генпрокуратуре, новый иск об изъятии имущества к экс-главе Серпуховского района и аффилированным с ним лицам был подан после обнаружения черного списка объектов недвижимости. В мае во время обыска в одной из подконтрольных Шестуну фирм был найден документ с перечнем земельных объектов. Причем эти объекты были разделены на два блока с пометками: "свободные" и "в иске". Как пояснил Куренной, у прокуроров появилось предположение, что когда был подан первый иск, Александр Шестун дал команду своим подчиненным сверить те земельные участки, которыми он фактически владел, с теми, которые были обнаружены и заявлены в первом иске. Выяснилось, что земли, которые были отмечены как "свободные", действительно были незаконно присвоены Шестуном и оформлены на аффилированных лиц. Эти факты впоследствии были подтверждены показаниями самих "владельцев" и других лиц.

8 апреля Красногорский суд в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры России к экс-главе Серпуховского района и 39 соответчикам об обращении в доход государства имущества общей кадастровой стоимостью 2 млрд 618 млн рублей. При этом рыночная стоимость этого превышает 10 млрд рублей.