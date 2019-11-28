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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье на "Земле леопарда" нашли паука-волка

Текст: Анна Бондаренко

Ученые из Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН, работавшие на территории национального парка "Земля леопарда", обнаружили ранее не встречавшихся в России представителей нескольких семейств пауков, среди которых паук-волк и паук-воронкопряд.

Как отмечает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда", во время экспедиции кандидат биологических наук Лаймонас Триликаускас собрал около полутора тысяч экземпляров членистоногих для исследований в лаборатории. Они показали, что арахнологу удалось обнаружить 77 видов пауков, пять из которых в пределах России оказались отмечены впервые.

Так, Pardosa laevitarsis семейства пауки-волки, ранее встречался только в Японии и впервые был найден на континенте. Впервые в России были обнаружены Phycosoma labialis, Zora lyriformis, Anguliphantes nasus, Allagelena opulenta. Все эти виды пауков не имеют русских названий.

Фото: iStock
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"Уникальное географическое положение Земли леопарда на самом юге Дальнего Востока и природные условия создают благоприятные условия для представителей многих групп пауков, - рассказал Лаймонас Триликаускас. По его мнению, дополнительные исследования могут принести новые данные.

Заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке, кандидат биологических наук, заслуженный эколог России Юрий Дарман подчеркивает, уникальное расположение "Земли леопарда" предопределяет богатейшее биоразнообразие.

"На этой территории можно встретить десятки видов растений и животных, увидеть которые в России можно только здесь. Каждый год ученые делают все новые открытия - от находок животных древней фауны до впервые отмеченных в России видов. Важность таких научных открытий неоспорима", - считает он.

Напомним, что в августе "РГ" сообщала, что ученые-энтомологи Московского государственного педагогического университета, работавшие на территории национального парка "Земля леопарда", нашли новый для России вид жуков жужелиц - Odacantha hagai Nemoto, 1989. До этого момента считалась, что такие насекомые водятся в Японии на островах Хонсю и Хоккайдо.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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