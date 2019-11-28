В Пензе создательница финансовой пирамиды получила три года колонии

Суд вынес приговор жительнице Пензы Натальи Симакиной, подозреваемой в мошенничестве и участии в создании финансовой пирамиды.

Как сообщает прокуратура Пензенской области, 43-летняя Наталья Симакина была руководителем ООО "Инвест-Гарант" и фактическим руководителем ООО "Бизнес Партнер". Суд посчитал доказанным, что в июне прошлого года женщина, используя свое служебное положение, обманным путем под расписку получила у шести вкладчиков 2,2 миллиона рублей. Деньги подсудимая обещала вернуть через день-другой, но обещания не выполнила и присвоила полученную сумму.

Суд расценил такие действия как мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и назначил подсудимой три года лишения свободы.

- Настоящее уголовное дело в связи с большим объемом и множественностью эпизодов было выделено из материалов другого уголовного дела, расследование которого продолжается, - информирует пресс-служба Пензенской областной прокуратуры.

Сама Симакина не признала свою вину и с обвинением не согласилась. Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

Как уже рассказывала "РГ", ранее МВД сообщило, что в Пензенской области арестовали четырех организаторов финансовой пирамиды, привлекавших средства жителей шести российских регионов обещанием выплачивать высокие дивиденды. Жертвами мошенников стало более тысячи человек, а причиненный ущерб превышает миллиард рублей.