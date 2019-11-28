Видео: ассенизатор потушил загоревшийся BMW канализационными стоками

Противоречивые чувства - вот что, наверно, испытывал владелец BMW X6, глядя как под капот его "ласточки" льется зловонная жижа из ассенизационной машины. С одной стороны, конечно, ужас, боль и запах, который не выветрится из салона даже после нескольких посещений автомойки, а с другой стороны - спасибо, что хоть так спасли машину...

ЧП произошло на окраине Самары. Водитель люксового внедорожника внезапно заметил, что из-под капота повалил дым (эксперты подозревают, что причина была в замыкании из-за неисправного, возможно даже, незаводского предохранителя), быстро остановил машину, даже не успев прижаться к обочине.

И пока он в панике вызванивал по телефону экстренные службы и искал в багажнике огнетушитель, к месту ЧП подъехал КамАЗ местной коммунальной службы, возвращавшийся с заказа и полнехонький до краев собранными канализационными стоками.

Не все герои, как мы знаем, носят плащи и не все, увы, пахнут фиалками, но главное всё-таки результат. Водитель спецтехники включил подачу бережно собранных стоков и направил рукав на дымящийся BMW. Владельцу иномарки осталось лишь распахнуть капот, чтобы зловонная жидкость залила именно место возгорания.

Вуаля! - пожар мгновенно потушен и теперь остается лишь как-нибудь доехать до автомастерской. Или до офиса страховщиков. Или все-таки сначала на мойку?