Управление Росреестра по Омской области отказывается регистрировать сделки по перепланировке, реконструкции помещений и переводу квадратных метров в нежилой фонд. Срок действия временного нормативного акта, регулирующего этот рынок, давно истек, а новый не принят. Предприниматели бьют тревогу: ситуация наносит серьезный урон экономике Омска, так как ограничивает оборот коммерческой недвижимости.

Полноценного документа, позволяющего проводить перепланировку и реконструкцию помещений, в регионе нет. До недавнего времени специалисты Росреестра регистрировали сделки, руководствуясь временным регламентом, введенным три года назад. Однако 1 октября 2019-го срок его действия истек. И рынок встал. Предпринимателям стали отказывать в осуществлении кадастрового учета и регистрации прав на нежилые объекты с перепланировкой.

- Проблема возникла далеко не вчера. Предпринимательское сообщество поднимает ее уже несколько лет. Год назад глава региона дал поручения профильным министерствам - разработать полноценный нормативный документ, однако воз и ныне там, - сообщила корреспонденту "РГ" председатель "Лиги профессионалов в недвижимости" Светлана Гоненко.

- Это катастрофа, - сетует начинающий бизнесмен Вадим Горшев. - Я взял кредит, чтобы открыть новый офис. С учетом всех строительных норм сделал там дорогой капитальный ремонт. А мне отказали в регистрации сделки. И таких, как я, много.

- Теперь недвижимость в Омской области в отсутствие регламента вообще нельзя закладывать в банке, продавать, капитально ремонтировать. Невозможно перевести жилое помещение в нежилое. Если предприниматель получает кредит под залог недвижимости, и обнаружится, что объект был подвергнут незарегистрированной перепланировке, то заемщика могут заставить вернуть деньги и занесут его в черный список, - комментирует ситуацию председатель правления Омской областной общественной организации "Центр правовой защиты" Юрий Федотов. - Я часто бываю в региональном минстрое. Если бы чиновникам пришлось оформлять документы на здание наравне с предпринимателями, они бы их не получили - там полно переделок. Но поскольку помещения находятся вне коммерческого оборота, с них и взятки гладки.

Между тем омичам достаточно обратиться к опыту других городов. Например, Москвы.

- Там делегировали часть полномочий профессиональным организациям, которые проводят экспертизу и выдают документы, подтверждающие, что те или иные изменения не приведут к потере прочности, устойчивости здания, не угрожают безопасности людей. Эксперты несут за это полную ответственность, - отмечает Юрий Федотов.

Специалисты полагают, что на худой конец решить проблему в Омской области можно было через пролонгацию временного регламента. А пока инициативная группа обратилась в прокуратуру, надеясь, что хоть таким образом дело сдвинется с мертвой точки.