Власти южной столицы Кузбасса распорядились демонтировать очередной киоск по продаже печатной продукции. Одновременно муниципалитет отказался продлить договоры на размещение более двух десятков нестационарных торговых объектов (НТО), которые компанию - арендатора участков ранее обязали убрать с городских улиц. При этом мэрия утверждает: с соблюдением норматива обеспеченности жителей такими объектами в Новокузнецке все в порядке.

- Увы, на самом деле ни один из регионов Сибири сейчас не выполняет этот показатель, - утверждает генеральный директор АРПИ "Сибирь" Сергей Гаврилов. - Но если в подавляющем большинстве территорий к газетному бизнесу относятся с пониманием, то в Новокузнецке нам назначили очередной снос. На сей раз издано распоряжение - до 20 января 2020 года "осуществить мероприятия по демонтажу, вывозу и хранению" киоска, "самовольно (незаконно) размещенного" в Заводском районе.

В начале ноября (N 251 за 07.11.2019) "РГ" писала о том, что ситуацию с нестационарной торговлей вообще и распространением бумажной периодики в частности обсудили в Новокузнецке за круглым столом чиновники и предприниматели. Разговор получился острым. Речь шла в том числе и о проблемах с продлением договоров аренды, невозможности участия печатников в аукционах и отсутствии в городской схеме размещения НТО специализации "Пресса". Хотя последнее предусмотрено федеральным законодательством.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко напомнила участникам встречи о поручениях президента РФ, которые должны быть выполнены уже в этом году. Так, глава государства потребовал, кроме прочего, проанализировать меры, принимаемые регионами для развития сети НТО, торгующих газетами и журналами, а также с участием Союза предприятий отрасли изучить возможность актуализации нормативов минимальной обеспеченности населения печатными изданиями (для этого, в частности, предлагается увеличить площади киосков).

Однако в Новокузнецке ситуация развивается с точностью до наоборот. В ответ на простой вопрос: "Каким образом вы собираетесь выполнять поручение президента?" ответственные представители мэрии упорно твердили: "Мы действуем в рамках законодательства, и норматив соблюдаем". Однако какого-либо документального подтверждения этих слов до сих пор так и не представлено. По-этому торговцы печатной продукцией резонно спросили: если их вид деятельности в городской схеме размещения НТО не выделен, и они вынуждены участвовать в торгах наравне с продавцами чебуреков, цветов и фруктов, то как же в Новокузнецке вообще ведется учет газетных киосков? "Мы считаем по факту, включая и те объекты, на которые нет договоров", - заявили чиновники.

По факту же, напомним, печатники годами аккуратно оплачивают аренду муниципальной земли, не дождавшись продления этих самых договоров. Просто веря властям на слово, что их киоски большому и культурному городу, безусловно, очень нужны. Но на поверку выясняется, что нужны-то лишь регулярные платежи в бюджет. Так или иначе, но комитет градостроительства и земельных ресурсов на днях отказал ООО "Новокузнецкое объединение "Союзпечать" в заключении договоров на двадцать три уже действующих НТО без проведения торгов (как разрешает добросовестному бизнесу областное законодательство). К слову, все эти объекты мэрия распорядилась демонтировать до 20 ноября как незаконно установленные. А потому отложенный снос может начаться в любой момент. Что же до внесения в городскую схему печатной специализации, то рабочая группа по проблемам НТО в Новокузнецке на всякий случай решила обратиться в прокуратуру с запросом, насколько это правомерно.

Прямая речь

Александр Оськин, вице-президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП):

- Печатным СМИ, безусловно, тяжело, потому что кризис в отрас-ли во многом носит рукотворный характер: ликвидирована господдержка подписки, уничтожается сеть киосков прессы из-за рекордной арендной платы и ограничений ассортимента, супермаркеты сокращают торговые площади под печатную продукцию. Но все эти тренды - противоположные тому, что происходит за рубежом. И надо надеяться, что после поручения президента России по поддержке печатных СМИ и системы распространения прессы ситуация улучшится.