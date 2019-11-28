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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Удар по нормативу

В Новокузнецке продолжают выносить решения о сносе газетных киосков
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Экономика Сибири № 269(8027)
Власти южной столицы Кузбасса распорядились демонтировать очередной киоск по продаже печатной продукции. Одновременно муниципалитет отказался продлить договоры на размещение более двух десятков нестационарных торговых объектов (НТО), которые компанию - арендатора участков ранее обязали убрать с городских улиц. При этом мэрия утверждает: с соблюдением норматива обеспеченности жителей такими объектами в Новокузнецке все в порядке.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Почему в Новокузнецке массово ликвидируют газетные киоски

- Увы, на самом деле ни один из регионов Сибири сейчас не выполняет этот показатель, - утверждает генеральный директор АРПИ "Сибирь" Сергей Гаврилов. - Но если в подавляющем большинстве территорий к газетному бизнесу относятся с пониманием, то в Новокузнецке нам назначили очередной снос. На сей раз издано распоряжение - до 20 января 2020 года "осуществить мероприятия по демонтажу, вывозу и хранению" киоска, "самовольно (незаконно) размещенного" в Заводском районе.

В начале ноября (N 251 за 07.11.2019) "РГ" писала о том, что ситуацию с нестационарной торговлей вообще и распространением бумажной периодики в частности обсудили в Новокузнецке за круглым столом чиновники и предприниматели. Разговор получился острым. Речь шла в том числе и о проблемах с продлением договоров аренды, невозможности участия печатников в аукционах и отсутствии в городской схеме размещения НТО специализации "Пресса". Хотя последнее предусмотрено федеральным законодательством.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко напомнила участникам встречи о поручениях президента РФ, которые должны быть выполнены уже в этом году. Так, глава государства потребовал, кроме прочего, проанализировать меры, принимаемые регионами для развития сети НТО, торгующих газетами и журналами, а также с участием Союза предприятий отрасли изучить возможность актуализации нормативов минимальной обеспеченности населения печатными изданиями (для этого, в частности, предлагается увеличить площади киосков).

Однако в Новокузнецке ситуация развивается с точностью до наоборот. В ответ на простой вопрос: "Каким образом вы собираетесь выполнять поручение президента?" ответственные представители мэрии упорно твердили: "Мы действуем в рамках законодательства, и норматив соблюдаем". Однако какого-либо документального подтверждения этих слов до сих пор так и не представлено. По-этому торговцы печатной продукцией резонно спросили: если их вид деятельности в городской схеме размещения НТО не выделен, и они вынуждены участвовать в торгах наравне с продавцами чебуреков, цветов и фруктов, то как же в Новокузнецке вообще ведется учет газетных киосков? "Мы считаем по факту, включая и те объекты, на которые нет договоров", - заявили чиновники.

Фото: Констатин Родиков/РИА Новости
В Петербурге предпринимателям подготовили тысячу участков под киоски

По факту же, напомним, печатники годами аккуратно оплачивают аренду муниципальной земли, не дождавшись продления этих самых договоров. Просто веря властям на слово, что их киоски большому и культурному городу, безусловно, очень нужны. Но на поверку выясняется, что нужны-то лишь регулярные платежи в бюджет. Так или иначе, но комитет градостроительства и земельных ресурсов на днях отказал ООО "Новокузнецкое объединение "Союзпечать" в заключении договоров на двадцать три уже действующих НТО без проведения торгов (как разрешает добросовестному бизнесу областное законодательство). К слову, все эти объекты мэрия распорядилась демонтировать до 20 ноября как незаконно установленные. А потому отложенный снос может начаться в любой момент. Что же до внесения в городскую схему печатной специализации, то рабочая группа по проблемам НТО в Новокузнецке на всякий случай решила обратиться в прокуратуру с запросом, насколько это правомерно.

Прямая речь

Александр Оськин, вице-президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП):

- Печатным СМИ, безусловно, тяжело, потому что кризис в отрас-ли во многом носит рукотворный характер: ликвидирована господдержка подписки, уничтожается сеть киосков прессы из-за рекордной арендной платы и ограничений ассортимента, супермаркеты сокращают торговые площади под печатную продукцию. Но все эти тренды - противоположные тому, что происходит за рубежом. И надо надеяться, что после поручения президента России по поддержке печатных СМИ и системы распространения прессы ситуация улучшится.

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