На Ставрополье при тушении пожара в пивоварне найден второй погибший

Во время тушения пожара, возникшего после взрыва на частной пивоварне в Пятигорске, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

- В 7:40 по московскому времени обнаружен второй погибший, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел в частной пивоварне произошел утром 28 ноября. После взрыва начался пожар, сначала был обнаружен погибший.

По данным МЧС, причиной взрыва могли стать нарушения технологического процесса на производстве.