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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье при тушении пожара в пивоварне найден второй погибший

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: ГУ МЧС по Ставропольскому краю Фото: ГУ МЧС по Ставропольскому краю
Фото: ГУ МЧС по Ставропольскому краю

Во время тушения пожара, возникшего после взрыва на частной пивоварне в Пятигорске, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

Фото: iStock
СК возбудил дело после взрыва у жилого дома в Туле

- В 7:40 по московскому времени обнаружен второй погибший, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел в частной пивоварне произошел утром 28 ноября. После взрыва начался пожар, сначала был обнаружен погибший.

По данным МЧС, причиной взрыва могли стать нарушения технологического процесса на производстве.

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