В Пятигорске после взрыва на пивоварне возбудили дело

В Пятигорске возбудили уголовное дело после взрыва в пивоварне, в результате два человека погибли.

После взрыва также начался пожар на территории производства. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю, произошел хлопок бытового газа.

- Следственный отдел по городу Пятигорску СУ СК РФ по краю по данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Виновным по этой статье может грозить наказание до пяти лет лишения свободы. На месте взрыва сейчас работают следователи и сотрудники МЧС, устанавливаются все причастные к работе пивоварни, а также точные причины взрыва.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел в четверг утром в частной пивоварне в Пятигорске. В результате на площади около 20 квадратных метров возник пожар, здание обрушилось.