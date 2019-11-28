Новости

В Госдуме сравнили киевские сценарии реинтеграции Донбасса с тендером 16:12
Chery Tiggo 4 оснастили автозапуском 16:03
На Урале от странной болезни друг за другом скончались мать и дочь 16:00
Ученые: В Туве на месте степей 470 млн лет назад было море 16:00
Одним колесом. Австралиец случайно раздавил Land Cruiser самосвалом 16:00
Число "заминированных" судов в Петербурге возросло до девяти 15:58
Свердловчанка отсудила 500 тыс за лечение несуществующего туберкулеза 15:56
Индонезия передаст функции чиновников искусственному интеллекту 15:54
Макрон: Франция не приняла, но готова обсуждать предложение РФ по РСМД 15:54
Путин поблагодарил Жээнбекова за поддержку российских инициатив в ООН 15:46
В Крыму назвали санкции Украины частью информационной войны 15:45
Житель Костромы получил тюремный срок за нападение на врача 15:45
В Ленобласти агрессивный родитель избил сотрудницу полиции 15:44
В Башкирии грузовик столкнулся с локомотивом 15:40
Volkswagen инвестирует в Китай очень много денег 15:40
Мадонна отменила концерты по состоянию здоровья 15:35
В Геленджике прооперировали народного артиста РФ Георгия Штиля 15:32
В Назрани задержали заместителя мэра 15:30
Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике 15:27
Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг идиоткой 15:25
В Черкесске произошло массовое отравление кондитеров 15:24
Оренбургское УФАС признало рекламу аккумуляторов непристойной 15:21
В Удмуртии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним 15:16
Малайзия: Боевики ДАИШ ищут новую базу 15:15
СМИ: Венгрия отказалась участвовать в "Евровидении" из-за гей-пропаганды 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 15:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число "заминированных" судов в Петербурге возросло до девяти

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге девять из двадцати двух расположенных в городе судов были эвакуированы из-за анонимных угроз.

Как сообщает объединенная пресс-служа судов Петербурга, на данный момент эвакуируются Смольнинский, Пушкинский, Кировские районные суды. Также анонимные угрозы получил Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.

Фото: iStock
В Петербурге сына крупного отельера задержали за убийство отца

Всех посетителей и сотрудников вывели из здания 1 Западного окружного военного суда. К слову, в момент эвакуации в этом здании проходили прения сторон по делу о теракте в петербургском метро.

Ранее были эвакуированы Московский, Красногвардейский и Фрунзенский райсуды. Проверка последнего уже завершена. Опасных предметов не обнаружено. Суд возвращается к нормальной работе.

А вот проверка здания Санкт-Петербургского городского суда, который эвакуировали первым, продолжается до сих пор. Неизвестные прислали сотрудникам письмо по электронной почте с сообщением о том, что здание заминировано и потребовали 120 миллионов рублей в биткоинах.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму назвали санкции Украины частью информационной войны
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Рестораны и гостиницы одними из первых попадут под "регуляторную гильотину"
Опрос: Рейтинг Владимира Зеленского обвалился за осень на 20 процентов
В Южной Корее подтвердили данные о двух ракетных запусках КНДР