Число "заминированных" судов в Петербурге возросло до девяти

В Петербурге девять из двадцати двух расположенных в городе судов были эвакуированы из-за анонимных угроз.

Как сообщает объединенная пресс-служа судов Петербурга, на данный момент эвакуируются Смольнинский, Пушкинский, Кировские районные суды. Также анонимные угрозы получил Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.

Всех посетителей и сотрудников вывели из здания 1 Западного окружного военного суда. К слову, в момент эвакуации в этом здании проходили прения сторон по делу о теракте в петербургском метро.

Ранее были эвакуированы Московский, Красногвардейский и Фрунзенский райсуды. Проверка последнего уже завершена. Опасных предметов не обнаружено. Суд возвращается к нормальной работе.

А вот проверка здания Санкт-Петербургского городского суда, который эвакуировали первым, продолжается до сих пор. Неизвестные прислали сотрудникам письмо по электронной почте с сообщением о том, что здание заминировано и потребовали 120 миллионов рублей в биткоинах.