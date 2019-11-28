Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек

Кандидат исторических наук Олег Соколов, который сейчас обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в 1981 году оказался замешан в ЧП с гибелью человека на фрегате "Святой Георгий". Информацию о том, что в момент происшествия Соколов присутствовал на корабле, подтвердил адвокат историка Александр Почуев.

Ранее местные СМИ обнародовали фотографии машинописного текста, из которого следует, что в 1982 году Соколова признали виновным в нарушении правил безопасности. Историк управлял фрегатом, корабль попал в шторм и затонул, при крушении погиб один молодой исследователь. Журналисты указывают, что Соколов тогда получил условный срок.

Тем не менее, когда Соколову определяли меру пресечения, нигде не фигурировало, что он имеет судимость. В объединенной пресс-службе судов Петербурга "РГ" сообщили, что за приговором Сестрорецкого районного суда от 1982 года в ведомство никто не обращался. На обнародованных машинописных листах отсутствуют печати и подписи.

Также Почуев указывает, что ситуация с фрегатом не имеет никакого отношения к уголовному делу, которое сейчас возбуждено в отношении Соколова.

Напомним, известного историка Олега Соколова обвиняют в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Ученый признался в убийстве и объяснил его личными мотивами.