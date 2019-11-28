Новости

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией 20:22
В Подмосковье прогнозируют рост зимнего турпотока на 20% 20:16
Меркель упала на сцене в Берлине 19:57
Названо море, "ответственное" за перекачку тепла в Арктику 19:27
Глава Крыма высказался о проблемах в зоопарке Олега Зубкова 19:27
К 75-летию Победы "Русское Радио" даст серию благотворительных концертов 19:00
В Астраханской области запустили ракету “Тополь” 19:00
УАЗ оснастит "автоматом" еще один внедорожник 19:00
Победитель боя Емельяненко - Кокляев получит миллион рублей 18:52
Черноморский флот забрал на ремонт танки и "Катюши" с Сапун-горы 18:47
Матвиенко поддержала идею о выходном 31 декабря 18:37
При взрыве пивоварни в Пятигорске погиб экс-глава полиции Еревана 18:35
96-летняя блокадница Ленинграда из Парижа стала россиянкой 18:32
В Эстонии найден редкий 1000-летний артефакт викингов 18:22
Ученые рассказали, к чему снятся кошмары 18:19
На Вологодчине режим ЧС из-за паводка оставили в двух городах и районе 18:18
В Пензе создательница финансовой пирамиды получила три года колонии 18:17
Морозы до -10 градусов придут в столицу в начале декабря 18:12
Петербургские ученые научились лазерами чистить памятники 18:11
Tesla Model 3 испытали водой 18:10
Названы улицы Москвы, которые перекроют в новогодние праздники 18:07
В Госдуме прокомментировали сценарии Киева по реинтеграции Донбасса 17:52
Яровая предложила ввести нормативы устной речи в школах 17:50
ВОЗ: В Европе и Азии распространяется туберкулез, устойчивый к лекарствам 17:42
Голикова: Число абортов за 18 лет снизилось в три раза 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 18:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вологодчине режим ЧС из-за паводка оставили в двух городах и районе

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В 15 муниципалитетах Вологодской области, пострадавших от подтоплений в ноябре нынешнего года, сняли режимы ЧС. Они остались только в трех территориях - в Вологде и Череповце, а также в Вологодском районе.

Фото: iStock
Мороз атакует: Как пережить погодные аномалии следующей недели

Это подтвердили в региональном УМЧС. Режим чрезвычайной ситуации вводили в 18 муниципалитетах с 6 ноября, когда на Вологодчине в результате аномальных дождей и снега поднялся уровень воды и были затоплены населенные пункты, расположенные вблизи водоемов.

"РГ" рассказывала о том, что с 4 по 6 ноября на территории региона выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в полтора раза, в Вологде и Вологодском районе - в 2,5 раза, реки вышли из берегов. Налипание мокрого снега, обледенение ЛЭП привели к веерным отключениям электроэнергии. Были обесточены 586 населенных пунктов, без света остались 28,5 тысячи человек.

Ситуация стабилизировалась. В правительстве Вологодской области заявили о том, что готовы к выплате компенсаций за пострадавшее при подтоплении имущество. Так, по данным заместителя мэра Вологды Вадима Цепы, от жителей города поступило 84 заявления. Принято решение о выплатах от 10 до 50 тысяч на каждого члена семьи при утрате имущества первой необходимости, а также при причинении ущерба жилому помещению согласно смете затрат.

Похожая финансовая схема применяется и в Вологодском районе.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Паводки в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму назвали санкции Украины частью информационной войны
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Матвиенко: Совфед завтра опубликует законопроект о борьбе с домашним насилием
Появилось видео задержания членов банды, причастных к теракту в Махачкале
Рестораны и гостиницы одними из первых попадут под "регуляторную гильотину"