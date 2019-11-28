На Вологодчине режим ЧС из-за паводка оставили в двух городах и районе

В 15 муниципалитетах Вологодской области, пострадавших от подтоплений в ноябре нынешнего года, сняли режимы ЧС. Они остались только в трех территориях - в Вологде и Череповце, а также в Вологодском районе.

Это подтвердили в региональном УМЧС. Режим чрезвычайной ситуации вводили в 18 муниципалитетах с 6 ноября, когда на Вологодчине в результате аномальных дождей и снега поднялся уровень воды и были затоплены населенные пункты, расположенные вблизи водоемов.

"РГ" рассказывала о том, что с 4 по 6 ноября на территории региона выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в полтора раза, в Вологде и Вологодском районе - в 2,5 раза, реки вышли из берегов. Налипание мокрого снега, обледенение ЛЭП привели к веерным отключениям электроэнергии. Были обесточены 586 населенных пунктов, без света остались 28,5 тысячи человек.

Ситуация стабилизировалась. В правительстве Вологодской области заявили о том, что готовы к выплате компенсаций за пострадавшее при подтоплении имущество. Так, по данным заместителя мэра Вологды Вадима Цепы, от жителей города поступило 84 заявления. Принято решение о выплатах от 10 до 50 тысяч на каждого члена семьи при утрате имущества первой необходимости, а также при причинении ущерба жилому помещению согласно смете затрат.

Похожая финансовая схема применяется и в Вологодском районе.