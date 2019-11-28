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28.11.2019 16:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Для Крымского моста начали настраивать железнодорожную автоматику

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

На двух берегах Керченского пролива у железнодорожных подходов к Крымскому мосту специалисты оборудуют автоматикой посты электрической централизации (ЭЦ) - главные объекты на станциях Тамань-Пассажирская и Керчь-Южная Новый парк. Автоматика даст возможность в режиме реального времени управлять движением поездов на станционных путях, Крымском мосту и подходах к нему. Об этом сообщили в инфоцентре Крымский мост.

Один ЭЦ включает около 2000 единиц различного оборудования, в том числе микропроцессоры, путевые приемники, интеллектуальные контролеры и иные устройства. С его помощью можно будет управлять 18 стрелочными переводами, 26 сигнальными светофорами, 62 рельсовыми цепями в парке путей станции Керчь-Южная Новый парк.

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю
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- Автоматика не допустит случайный перевод стрелок и отправление поезда на занятый путь, - рассказал представитель подрядной организации Николай Зиновьев.

ЭЦ будет контролировать график движения поездов, их скорость и интервал между составами на крымском берегу. Другой аналогичный ЭЦ будет отвечать за движение поездов со стороны Тамани. На обеих берегах пролива заканчиваются подготовительные работы, идет отладка семафоров и стрелочных переводов.

Напомним, первым проедет по Крымскому мосту состав "Таврия" Санкт-Петербург - Севастополь. Он отправится из Северной столицы в 14 часов 23 декабря. А 24 декабря в 23 часа 45 минут начнет первый рейс поезд в Симферополь из Москвы. На поезда уже продано свыше 20 тысяч билетов. Ожидается, что весной откроется прямое железнодорожное сообщение между Крымом и крупными городами России. Также планируется запустить электропоезда из Крыма в Анапу, Краснодар и другие города Краснодарского края.

Экономика Транспорт Железные дороги Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив
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