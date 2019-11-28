Генуэзские башни в Судаке начали спасать от обрушения из-за трещин

На самой высокой, Дозорной (Девичьей) башне Генуэзской крепости в Судаке и на одной из Привратных башен, башне Якобо Торсело, приступили к противоаварийным работам из-за появления на них трещин. Об этом журналистам в Симферополе сообщила директор музея-заповедника "Судакская крепость" Светлана Емец.

- Мы планируем окончить их в конце декабря, - отметила руководитель учреждения и добавила, что работы осуществляет предприятие "Научный реставрационный центр".

Ранее ученые выразили обеспокоенность состоянием генуэзских крепостей Крыма.

Впервые крепость Судак (Сугдея) упоминается в 212 году. До наших дней на территория Судакской (Генуэзской) крепости из архитектурных сооружений X-XV веков сохранились оборонительные стены, башни Дозорная (Девичья) и Астагуэрра (Портовая), Консульский замок, мечеть, храмы Двенадцати апостолов и католического собора Девы Марии, а также остатки городской застройки и приморское укрепление VI века.