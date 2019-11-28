В Крыму оценили названную Киевом сумму ущерба кораблям ВМСУ

Озвученная Украиной предварительная сумма ущерба кораблям, задержанным за нарушение границы вблизи Керченского пролива, минимум в 2,3 миллиона долларов не может являться адекватной. Об этом в комментарии "РГ" сказал сенатор Сергей Цеков.

Ранее указанную сумму украинским СМИ огласил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский. Он отметил, что точную сумму можно будет установить только после комплексного расследования с привлечением экспертов и осмотром кораблей на заводе.

- Эта сумма, наверное, превышает стоимость кораблей, судя по их состоянию, - предположил член Совфеда. - Это нереальное заявление. Такие заявления никаких результатов кроме плохих отношений Украины с Россией не достигают.

При этом Цеков отметил, что не следует воспринимать подобные заявления всерьез.

- Хотя, конечно, помнить о них надо, равно как понимать, что, к сожалению, политическая украинская верхушка все-таки не настроена на нормализацию отношений Украины с Россией, - подчеркнул сенатор. - А со стороны Украины думать, что кто-то им вернет им эти деньги, наивно. Они просто говорят, что им взбредет в голову.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков также назвал озвученную сумму абсурдной. В комментарии РИА Новости политик заявил, что оценка ущерба, проведенная украинскими властями, ничего кроме иронии не вызывает. Бобков подчеркнул, что украинской стороне необходимо искать формы диалога с Россией, а не выдумывать поводы, направленные на дисбаланс во взаимоотношениях. По его словам, Украина также должна быть благодарна за то, что корабли вернули. В ходе провокации военнослужащие ВМСУ пересекли госграницу РФ и нарушили нормы международного права, и тот факт, что военные катера не были потоплены, говорит о высоком уровне операции, проведенной силовиками в ходе предотвращения провокации.

Напомним, 18 ноября в Черном море возле мыса Такиль завершилась передача Украине трех кораблей ВМС, задержанных с экипажами в ноябре 2018 года за нарушение госграницы РФ в результате преднамеренной провокации. В Киеве считают, что россияне демонтировали часть оборудования, в том числе плафоны, розетки и унитазы. Эти заявления были дезавуированы Федеральной службой безопасности.