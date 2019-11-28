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28.11.2019 11:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Песни любви и смерти

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 268(8026)
Международный музыкальный фестиваль "Евразия", который пройдет с 29 ноября по 6 декабря, с полным правом называют одним из главных культурных событий уходящего года. Межкультурный диалог восточной и западной цивилизаций будут вести выдающиеся исполнители России, Франции, Германии, Великобритании, Грузии и, разумеется, сами музыкальные произведения от XII века до наших дней. "Евразия" раскроет глубинные связи двух музыкальных миров и представит каждый из них в свете темы 2019 года - "Песни любви и смерти".

На екатеринбургской сцене впервые в России прозвучит оратория "Плот "Медузы" немецкого композитора Ханса Вернера Хенце, посвященная памяти Эрнесто Че Гевары. В произведении, ставшем таким же символом своего времени, как когда-то "Весна священная" Стравинского, задействованы редкие инструменты - гобой д"амур, гекельфон, кларнет контральто, басовая труба и вагнеровская туба.

Еще одна российская премьера - цикл "Пять песен на слова Пабло Неруды" американского композитора Питера Либерсона. Шедевры музыки барокко исполнит звезда бельканто мирового уровня Юлия Лежнева. А "экзотический Восток" на фестивале представит грузинский вокальный ансамбль "Мдзлевари" под управлением Кахабера Онашвили.

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