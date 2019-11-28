Украина огласила ущерб переданным Россией кораблям

Заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что возвращенные Россией судна, учитывая техническое состояние вооружения и самих кораблей в целом, теперь нельзя использовать по назначению. Политик также назвал сумму убытков, она составляет 2,3 миллиона долларов.

Сейчас ведется работа комплексной комиссии ВМС ВСУ, которая должна назвать окончательную сумму якобы причиненного ущерба, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее с иронией прокомментировала заявления украинской стороны о якобы имевшей место краже унитазов с военных кораблей, возвращенных ранее Киеву. "Как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?", - отметила Захарова.

Напомним, 18 ноября в Черном море возле мыса Такиль завершилась передача Украине трех кораблей ВМС, задержанных с экипажами в ноябре 2018 года за нарушение госграницы РФ в результате преднамеренной провокации. В Киеве считает, что россияне демонтировали часть оборудования, в том числе плафоны, розетки и унитазы. Эти заявления были дезавуированы Федеральной службой безопасности.