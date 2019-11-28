Украинские энергетики отказались работать из-за импорта электричества из России

Две тепловые электростанции на Украине остановили свою работу в знак протеста против импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Речь идет о Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области и Приднепровской ТЭС в Днепре.

Руководство Приднепровской ТЭС недовольно тем, что компания "Укрэнерго", являющаяся оператором энергосистемы страны, по мере увеличения импорта электроэнергии изменила режимы работы энергоблоков. Это привело к разгрузке ТЭС и сделало работу нерентабельной. Схожие претензии предъявили и на Бурштынской ТЭС, потребовав прекратить импорт из России и Белоруссии.

Напомним, два месяца назад Верховная рада дала "зеленый свет" закупкам электроэнергии у России, от которых Киев отказался в 2016 году. А в октябре были осуществлены первые поставки по предоплаченным договорам.