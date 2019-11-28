Украинский МИД прокомментировал решение Apple "признать" Крым российским

Решение компании Apple внести изменения в свое приложение о погоде, где теперь Крым отображается как территория России, причинило боль властям Украины, а точнее - главе министерства иностранных дел Вадиму Пристайко. В своем Twitter чиновник эмоционально призвал калифорнийскую компанию поставить себя на место Киева.

"Давайте представим, как вы возмущены, что ваш злейший враг украл ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца, а потом кому-то несведущему все равно до вашей боли", - посетовал глава украинской дипломатии, уточнив, что именно так себя и чувствует Киев из-за воссоединения Крыма с Россией.

Чиновник, правда, не уточнил, что это решение на референдуме в 2014 году подавляющим большинством приняли сами крымчане, в немалой степени из-за того, что власти Украины десятилетиями не вкладывали ни идей, ни работы в экономическое развитие этого региона.