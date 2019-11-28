Новости

В Армении раскопали могилу "амазонки" из греческих мифов 14:25
Собянин заявил об отсутствии планов сделать платный въезд в Москву 14:24
Суд обязал Глушакова выплатить бывшей жене 43 миллиона рублей 14:23
Рапота: ВСМ Петербург - Минск вызывает интерес в КНР и Европе 14:17
Полиция ОАЭ начала закупать вездеходы "Шаман" 14:12
Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане 14:10
В Екатеринбурге нашли тело мальчика 14:01
В городском суде Петербурга объявлена эвакуация из-за угрозы взрыва 14:00
Французские депутаты ополчились на "Черную пятницу" из-за экологии 13:57
Лидеры стран ОДКБ высказались за продление действия ДСНВ 13:51
Минск видит в ОДКБ потенциал для стабилизации ситуации в мире 13:42
Мэрия Москвы отсудила у Зураба Церетели 29 миллионов 13:42
В Ростове осудили застройщика за обман дольщиков на 80 млн рублей 13:41
В Ростовской области школьный автобус попал в ДТП 13:40
В Ленобласти завели дело о гибели школьника после укола 13:36
В Керчи няня украла у семьи драгоценности на 700 тысяч рублей 13:35
В Северной Осетии 14 малышей отравились в детсаду 13:28
Михаил Боярский назвал уродами болельщиков, оскорблявших Дзюбу 13:22
Суд оставил экс-мэра Евпатории под стражей до конца года 13:22
Экс-глава банка "Советский" приговорен к трем годам за растрату 13:21
В "Единой России" раскритиковали законопроект о выходном 31 декабря 13:12
Режиссер провальных "Ангелов Чарли" снимет "Женщину-невидимку" 13:09
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА после поражения от Бельгии 13:08
Видео: ассенизатор потушил загоревшийся BMW канализационными стоками 13:03
В Волгоградской области мужчина с ножом напал на полицейского 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 13:12
Рубрика: Власть

В "Единой России" раскритиковали законопроект о выходном 31 декабря

Текст: Татьяна Замахина

Предложение сделать 31 декабря нерабочим днем излишне, у правительства уже есть соответствующее полномочия устанавливать выходной по согласованию с работодателями и профсоюзами. Об этом заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму.

Фото: iStock
Песков прокомментировал идею отдыхать 31 декабря

Ранее в думской базе появился законопроект о том, что 31 декабря обязательно будет выходным днем. При этом общее количество нерабочих праздничных дней увеличивать не предлагается. Авторами инициативы стали парламентарии от ЛДПР, включая главу комитета Госдумы по труду и соцзащите Ярослава Нилова.

В законопроекте кабмину вменяется осуществлять перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря обязательно был выходным (если он таковым не является по календарю).

Однако правительство РФ уже наделено полномочиями по переносу выходных дней при согласовании с профсоюзами и работодателями. Кабмин может переносить выходные дни, исходя из удобства организации отдыха. "Поэтому, с моей точки зрения, подобная инициатива не нужна", - заявил Исаев.

Он пояснил, что новогодние каникулы ранее были сокращены на два дня, и эти дни остались в резерве. Кабмин своим постановлением может присоединить их "и к 31 декабря, и к какому угодно дню". Решая вопрос о распределении этих резервных дней, правительство согласует этот вопрос с профсоюзами и работодателями в рамках трехсторонней комиссии.

Фото: iStock
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем

Исаев также отметил, что в большинстве офисов, организаций 31 декабря и так является сокращенным рабочим днем.

Данный аргумент представил в 2014 году и профильный комитет по труду, дав отрицательное заключение на внесенный тогда аналогичный законопроект на эту тему. Также в комитете отмечали, что на 31 декабря приходится значительная часть транзакций в рамках бюджетных расчетов. Кроме того, это дополнительная нагрузка на работодателей, ведь выход сотрудников на работу в последний день года придется оплачивать в двойном размере.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Ежедневник Праздники Экономика Работа Охрана труда Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы
Опрос: Рейтинг Владимира Зеленского обвалился за осень на 20 процентов
В Южной Корее подтвердили данные о двух ракетных запусках КНДР
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
В Доминикане водителя грузовика назвали виновным в ДТП с россиянами