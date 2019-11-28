В "Единой России" раскритиковали законопроект о выходном 31 декабря

Предложение сделать 31 декабря нерабочим днем излишне, у правительства уже есть соответствующее полномочия устанавливать выходной по согласованию с работодателями и профсоюзами. Об этом заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму.

Ранее в думской базе появился законопроект о том, что 31 декабря обязательно будет выходным днем. При этом общее количество нерабочих праздничных дней увеличивать не предлагается. Авторами инициативы стали парламентарии от ЛДПР, включая главу комитета Госдумы по труду и соцзащите Ярослава Нилова.

В законопроекте кабмину вменяется осуществлять перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря обязательно был выходным (если он таковым не является по календарю).

Однако правительство РФ уже наделено полномочиями по переносу выходных дней при согласовании с профсоюзами и работодателями. Кабмин может переносить выходные дни, исходя из удобства организации отдыха. "Поэтому, с моей точки зрения, подобная инициатива не нужна", - заявил Исаев.

Он пояснил, что новогодние каникулы ранее были сокращены на два дня, и эти дни остались в резерве. Кабмин своим постановлением может присоединить их "и к 31 декабря, и к какому угодно дню". Решая вопрос о распределении этих резервных дней, правительство согласует этот вопрос с профсоюзами и работодателями в рамках трехсторонней комиссии.

Исаев также отметил, что в большинстве офисов, организаций 31 декабря и так является сокращенным рабочим днем.

Данный аргумент представил в 2014 году и профильный комитет по труду, дав отрицательное заключение на внесенный тогда аналогичный законопроект на эту тему. Также в комитете отмечали, что на 31 декабря приходится значительная часть транзакций в рамках бюджетных расчетов. Кроме того, это дополнительная нагрузка на работодателей, ведь выход сотрудников на работу в последний день года придется оплачивать в двойном размере.