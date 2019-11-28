В Госдуме оценили "счет", выставленный Киевом за корабли

В Госдуме оценили озвученную украинскими властями сумму ущерба, якобы нанесенного трем украинским кораблям.

Ранее заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский заявил, что Киев предварительно оценивает сумму убытков на возвращенные Россией корабли минимум в 2,3 миллиона долларов. Речь идет о нарушивших российскую границу год назад судах, которые РФ передала украинской стороне 18 ноября.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий иронично оценил заявления об ущербе.

- Не много ли за якобы снятые унитазы? - заметил он, комментируя эту тему в соцсетях (напомним, что одна из претензий Киева состояла как раз в якобы демонтированных с кораблей унитазов).

Выставленный счет он назвал явной провокацией. В этом смысле такие заявления сродни прошлогоднему заходу кораблей в Керченский пролив.

- Украина продолжает зарабатывать грязные политические очки в глазах западных тьюторов, - резюмировал Слуцкий.