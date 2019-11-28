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28.11.2019 15:40
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen инвестирует в Китай очень много денег

Текст: Владимир Пшенин
Фото: Пресс-служба Volkswagen Фото: Пресс-служба Volkswagen
Фото: Пресс-служба Volkswagen

В 2020 год инвестиции Volkswagen и его партнёров в китайскую промышленность составят свыше 4 млрд евро. Развитие темы электромобилей (от исследований и разработок до производства и обеспечения инфраструктуры) заберёт около 40% от этих средств.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В планах немецкой компании вывод на рынок Китая 30 новых моделей на альтернативных источниках энергии и доведение общего тиража электромобилей и гибридов до полутора миллионов к 2025 году. Эти данные публикует Xinhua News Agency, ссылаясь на Volkswagen Group China.

За январь-октябрь 2019 года китайский "Фольксваген" реализовал 3,34 млн автомобилей. На следующий год запланирован запуск производства электромобилей двумя новыми заводами SAIC Volkswagen и FAW-Volkswagen, где суммарно смогут изготавливаться 600 тысяч автомобилей в год.

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#Volkswagen