Volkswagen инвестирует в Китай очень много денег

В 2020 год инвестиции Volkswagen и его партнёров в китайскую промышленность составят свыше 4 млрд евро. Развитие темы электромобилей (от исследований и разработок до производства и обеспечения инфраструктуры) заберёт около 40% от этих средств.

В планах немецкой компании вывод на рынок Китая 30 новых моделей на альтернативных источниках энергии и доведение общего тиража электромобилей и гибридов до полутора миллионов к 2025 году. Эти данные публикует Xinhua News Agency, ссылаясь на Volkswagen Group China.

За январь-октябрь 2019 года китайский "Фольксваген" реализовал 3,34 млн автомобилей. На следующий год запланирован запуск производства электромобилей двумя новыми заводами SAIC Volkswagen и FAW-Volkswagen, где суммарно смогут изготавливаться 600 тысяч автомобилей в год.