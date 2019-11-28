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28.11.2019 14:53
Рубрика: В мире

Захарова ответила Брюсселю на критику российского закона об иноагентах

Текст: Игорь Дунаевский

Критика Евросоюза в адрес российского законодательства об иностранных агентах является "политизированным демаршем". Такую оценку высказываниям из Брюсселя в четверг дала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов.

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Дипломат предположила, что комментарии по этому поводу либо являются "неким политизированным демаршем" ЕС, либо "вызваны незнанием истинного положения в мире", в том числе в России. Захарова выразила готовность "в ближайшее" время направить предоставить европейским чиновникам данные о том, как нарушаются права журналистов в государствах Старого Света.

Напомним, что согласно недавним поправкам в законодательство России теперь иноагентами могут признавать физлиц, которые сотрудничают со СМИ-иноагентом и получают финансирование из-за рубежа.

В мире Европа Бельгия Правительство МИД Международные организации Европейский союз Россия и Евросоюз
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