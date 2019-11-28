Захарова ответила Брюсселю на критику российского закона об иноагентах

Критика Евросоюза в адрес российского законодательства об иностранных агентах является "политизированным демаршем". Такую оценку высказываниям из Брюсселя в четверг дала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов.

Дипломат предположила, что комментарии по этому поводу либо являются "неким политизированным демаршем" ЕС, либо "вызваны незнанием истинного положения в мире", в том числе в России. Захарова выразила готовность "в ближайшее" время направить предоставить европейским чиновникам данные о том, как нарушаются права журналистов в государствах Старого Света.

Напомним, что согласно недавним поправкам в законодательство России теперь иноагентами могут признавать физлиц, которые сотрудничают со СМИ-иноагентом и получают финансирование из-за рубежа.