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Рубрика: В мире

Заместитель Моралеса заявил о готовности участвовать в выборах президента

Вице-президент Андронико Родригес заявил о готовности баллотироваться в президенты Боливии от левых сил. Он сделает это, если его поддержат национальные руководящие органы партии Эво Моралеса "Движение к социализму" и сам экс-президент.

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В этом случае "не будет другого выхода, но это очень сложный момент, и ответственность будет очень высока", - заявил Родригес в интервью РИА Новости. Местные СМИ называют 30-летнего Родригеса наиболее вероятным преемником экс-президента. Однако, по словам самого политика, до сих пор в данном вопросе нет ясности, многое будет зависеть от одобрения Моралеса.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни "Движение к социализму" объявит своих кандидатов на предстоящих выборах президента Боливии.

Напомним, 10 ноября Моралес объявил о своей отставке, назвав ситуацию в стране государственным переворотом, организованным США. Удачным поводом для массовой кампании против главы Боливии стали проведенные 20 октября президентские выборы. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. В итоге Меса отказался признавать победу оппонента. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки.

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Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес, конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.

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