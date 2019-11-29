Архангельский суд арестовал главу налоговой службы региона

В Ломоносовском районном суде Архангельска приняли решение об аресте руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета РФ, чиновник арестован на два месяца.

Напомним, что руководитель регионального УФНС подозревается в вымогательстве взятки в особо крупном размере - 8,5 млн. руб. - у местного коммерсанта. Следствие предполагает, что деньги чиновник получал с апреля по ноябрь в Архангельске и Санкт-Петербурге. 28 ноября при получении очередной части взятки в размере одного миллиона рублей он и был задержан.

Взамен высокопоставленный налоговик обещал снизить размер штрафов и пеней, начисленных налоговой службой фирме, занимающейся переработкой металлолома. Посредничество в осуществлении взятки оказывал представитель неназванной коммерческой организации. Он также арестован на два месяца.

Следственные органы рассчитывают предъявить обвинение чиновнику на следующей неделе.