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29.11.2019 17:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Архангельский суд арестовал главу налоговой службы региона

Текст: Евгений Малышев (Архангельская область)

В Ломоносовском районном суде Архангельска приняли решение об аресте руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета РФ, чиновник арестован на два месяца.

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Напомним, что руководитель регионального УФНС подозревается в вымогательстве взятки в особо крупном размере - 8,5 млн. руб. - у местного коммерсанта. Следствие предполагает, что деньги чиновник получал с апреля по ноябрь в Архангельске и Санкт-Петербурге. 28 ноября при получении очередной части взятки в размере одного миллиона рублей он и был задержан.

Взамен высокопоставленный налоговик обещал снизить размер штрафов и пеней, начисленных налоговой службой фирме, занимающейся переработкой металлолома. Посредничество в осуществлении взятки оказывал представитель неназванной коммерческой организации. Он также арестован на два месяца.

Следственные органы рассчитывают предъявить обвинение чиновнику на следующей неделе.

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