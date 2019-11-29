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29.11.2019 21:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу ростовского минздрава отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения главе областного министерства здравоохранения  Татьяне Быковской, которую подозревают в превышении должностных полномочий. Как сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда, высокопоставленную чиновницу отправили под домашний арест.

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Напомним, Быковская была задержана 28 ноября сотрудниками ФСБ по подозрению в превышении должностных полномочий. В министерстве и по месту жительства чиновницы прошли обыски. Сообщалось, что задержание было проведено в связи с делом, ранее возбужденным ФАС России в отношении регионального минздрава и нескольких медицинских учреждений. Антимонопольное ведомство выявило признаки антиконкурентного соглашения, в ходе которого были нарушены закупочные процедуры на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов

Как сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник, по уголовному делу, возбужденному по факту нарушений, также задержаны еще несколько чиновников ведомства. Как уточнил другой источник, среди задержанных оказался заместитель министра. Официального подтверждения данной информации нет.

По данным агентства, суд принял решение об избрании Быковской меры пресечения в виде домашнего ареста до 27 января 2020 года.

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