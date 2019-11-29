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29.11.2019 16:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Госдуме потребовали от Киева объяснений по поводу шпионажа в Крыму

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Власти Украины должны объяснить связанные со шпионажем в Крыму недружественные поступки. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет, комментируя задержание в Севастополе россиянки, собиравшей по заданию украинской разведки секретные военные данные​​​.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
Задержанная за госизмену россиянка оказалась служащей ЧФ

Парламентарий посетовал, что на фоне подобных действий со стороны Украины с ней "сложно вести диалог".

- Как мы можем при таких обстоятельствах договариваться, открыто смотреть в глаза и жать друг другу руки? - риторически заметил он. - Украине надо прокомментировать свои действия и объяснить недружественные поступки, связанные со шпионажем.

Шеремет предупредил, что крымские спецслужбы способны оперативно выявлять и привлекать к ответственности всех, кто пытается заниматься в Крыму шпионажем, и будут дальше работать на упреждение такой деятельности.

Напомним, сегодня ФСБ задержала в Севастополе женщину, которая была завербована украинскими спецслужбами и осуществляла сбор секретных военных сведений. Она оказалась гражданской служащей Черноморского флота. Позже Ленинский райсуд Севастополя заключил женщину под стражу на два месяца.

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