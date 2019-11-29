В Госдуме потребовали от Киева объяснений по поводу шпионажа в Крыму

Власти Украины должны объяснить связанные со шпионажем в Крыму недружественные поступки. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет, комментируя задержание в Севастополе россиянки, собиравшей по заданию украинской разведки секретные военные данные​​​.

Парламентарий посетовал, что на фоне подобных действий со стороны Украины с ней "сложно вести диалог".

- Как мы можем при таких обстоятельствах договариваться, открыто смотреть в глаза и жать друг другу руки? - риторически заметил он. - Украине надо прокомментировать свои действия и объяснить недружественные поступки, связанные со шпионажем.

Шеремет предупредил, что крымские спецслужбы способны оперативно выявлять и привлекать к ответственности всех, кто пытается заниматься в Крыму шпионажем, и будут дальше работать на упреждение такой деятельности.

Напомним, сегодня ФСБ задержала в Севастополе женщину, которая была завербована украинскими спецслужбами и осуществляла сбор секретных военных сведений. Она оказалась гражданской служащей Черноморского флота. Позже Ленинский райсуд Севастополя заключил женщину под стражу на два месяца.