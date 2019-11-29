Задержанная за госизмену россиянка оказалась служащей ЧФ

Гражданка России, задержанная ФСБ в Севастополе по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, является гражданской служащей Черноморского флота, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Напомним, сегодня ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Севастополе женщины, которая была завербована украинскими спецслужбами по заданию главного управления разведки Минобороны Украины и осуществляла сбор секретных военных сведений.

- Задержание служащей Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны - один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война, - цитирует Белика агентство.

С 2016 по 2018 год в Крыму произошло шесть случаев задержания членов диверсионно-разведывательных групп, в составе которых действовали граждане России и Украины. Они собирали данные о российских спецслужбах, частях министерства обороны РФ, Черноморского флота, готовились к организации террористических актов.