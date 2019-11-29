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29.11.2019 12:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержанная за госизмену россиянка оказалась служащей ЧФ

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: ФСБ РФ/РИА Новости Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Гражданка России, задержанная ФСБ в Севастополе по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, является гражданской служащей Черноморского флота, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Напомним, сегодня ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Севастополе женщины, которая была завербована украинскими спецслужбами по заданию главного управления разведки Минобороны Украины и осуществляла сбор секретных военных сведений.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

- Задержание служащей Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны - один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война, - цитирует Белика агентство.

С 2016 по 2018 год в Крыму произошло шесть случаев задержания членов диверсионно-разведывательных групп, в составе которых действовали граждане России и Украины. Они собирали данные о российских спецслужбах, частях министерства обороны РФ, Черноморского флота, готовились к организации террористических актов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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