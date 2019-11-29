ФСБ задержала украинскую шпионку в Севастополе

В Севастополе задержана гражданка России по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сегодня сообщили в центре общественных связей ФСБ России, передает пресс-служба ведомства.

Женщину подозревают в государственной измене.

- Гражданка России была завербована украинскими спецслужбами и по заданию главного управления разведки Минобороны Украины. Она целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера, - сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).

Справка "РГ"

Напомним, С 2016 по 2018 год в Крыму произошло шесть случаев задержания членов диверсионно-разведывательных групп, в составе которых действовали граждане России и Украины. Они собирали данные о российских спецслужбах, частях министерства обороны РФ, Черноморского флота, готовились к организации терррористических актов. В декабре 2018 года в Симферополе был арестован гражданин Украины Константин Давыденко, который шпионил за сотрудниками Росгвардии и ФСБ по заказу украинских спецслужб.

Ранее были задержаны сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Захтей и Евгений Панов, члены диверсионно-террористической группы минобороны Украины Дмитрий Штыбликов , Владимир Дудко, Алексей Бессарабов, Алексей Стогний и Глеб Шаблий, бывший военнослужащий Черноморского флота Леонид Пархоменко, агент СБУ - гражданин Украины Геннадий Лимешко.

Российские граждане Анна Сухоносова и военнослужащий Дмитрий Долгополов задержаны в сентябре 2017 за сбор информации для спецслужб Украины.