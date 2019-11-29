В Краснодаре найден мертвым бывший глава кущевского РОВД

На Кубани правоохранительные органы проверяют обстоятельства смерти Владимира Финько, бывшего начальника ОВД по Кущевскому району. Тело 60-летнего мужчины с прострелянной головой было найдено в его квартире, расположенной в многоэтажном доме Фестивального микрорайона Краснодара.

Владимира Финько в свое время называли покровителем банды "цапков" из Кущевской. В 2001 году он возглавил Кущевское РОВД. Рассказывают, что в бытность его руководства райотделом "цапковские" в кабинет милицейского начальника заходили, как к себе домой, а жаловаться на них было бесполезно. "РГ" писала об этом осенью 2005 года.

Материал вызвал большой резонанс, по изложенным в нем фактам было возбуждено 10 уголовных дел, в том числе в отношении правоохранителей.

После разоблачительных публикаций "под раздачу" попал тогдашний начальник РОВД Владимир Финько. В отношении него возбудили уголовное дело, обвинив в том, что, "будучи должностным лицом, использовал служебные полномочия вопреки интересам службы, совершенные из личной заинтересованности, повлекшие существенные нарушения законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства".

Проверки тогда выявили массу укрытых от учета преступлений, за что начальник нес персональную ответственность. Уголовное дело довели до суда, но в сентябре 2006 года Финько был оправдан, после чего возглавил РОВД одного из кубанских районов. В ноябре 2010 года, когда в доме кущевского фермера Аметова произошло беспрецедентное по своей жестокости убийство 12 человек, Владимир Финько занимал пост начальника РОВД Абинского района. Но вскоре ему предложили трудиться в должности ниже ранее занимаемой, Финько на это не согласился, уволившись из органов МВД.

По факту смерти отставного полковника проводится доследственная проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы.