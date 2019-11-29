На Урале сообщили подробности гибели матери и дочери после лечения

Минздрав Челябинской области прокомментировал возбуждение уголовных дел о смерти матери и дочери, госпитализированных с похожими симптомами в Чебаркуле с интервалом в две недели. В трагедии нет никакой мистики, она связана с пиком сезонной заболеваемости, сообщили в пятницу в ведомстве.

- В 2018 году сразу после смерти одной пациентки в ГБУЗ "Областная больница Чебаркуля" минздрав провел внеплановую проверку, - сообщила ведомства Марина Сергеева. - Все необходимые для спасения пациента действия врачами были предприняты, лечение согласовано с коллегами из областного центра. По данным анализа медицинской документации, накануне у пациентки был терапевт, от госпитализации она отказалась, занималась самолечением. А уже на следующий день была доставлена в реанимационное отделение в тяжелом состоянии... Через некоторое время в больницу Чебаркуля поступила еще одна пациентка, которую на реанимобиле отправили уже в Челябинскую областную клиническую больницу. Спасти пациентку не удалось.

Как уже сообщала "РГ", трагедия произошла еще весной прошлого года. От похожих симптомов с интервалом в две недели скончались 49-летняя мать и ее 24-летняя дочь. По версии следствия, к гибели женщин могло привести невнимание со стороны медицинского персонала, не придавшего значения состоянию заболевших.

Уголовные дела возбуждены по статье о "Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей" (часть 2 статьи 109 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до трех лет лишения свободы с лишением права заниматься определенными видами деятельности на тот же срок. Однако причинно-следственной связи между оказанной медицинской помощью и скоропостижной смертью пациенток пока не установлено.

- Министерство здравоохранения сотрудничает со следствием. И еще раз призывает не заниматься самолечением, при первых признаках болезни обращаться к врачу и проходить обследования для выявления заболеваний и лечения их на начальной стадии, - отметили в минздраве.