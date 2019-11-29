На Урале сообщили подробности гибели матери и дочери после лечения

Новости

Ручные пушки: крупнокалиберные автоматы и винтовки РФ оценили в США 16:00
Видео: рассеянный крановщик оборвал провода и снес светофоры 16:00
Здание Центрального телеграфа проверяют после сообщения об угрозе взрыва 15:58
В МИД прокомментировали слушания по импичменту Трампа 15:53
В испанской пещере найдены 5000-летние человекоподобные фигуры 15:50
Выпущены памятные монеты к 75-летию Победы 15:48
В Москве задержали участников сделки по продаже младенца 15:45
В Петербурге эвакуировали семь судов из-за анонимных минеров 15:41
Врач объяснил, почему не стоит долго спать в выходные 15:31
В Крыму выдадут паспорт женщине, находящейся в коме 15:28
Мультфильм "Маша и Медведь" вошел в пятерку самых востребованных в мире 15:27
Краснодарец украл с карты знакомого 470 тысяч рублей и погасил долги 15:25
Креветка возрастом 90 миллионов лет изменила взгляд на эволюцию 15:22
Столтенберг: Россия не представляет неминуемой угрозы для стран НАТО 15:14
В Севастополе рабочий погиб на электроподстанции 15:07
Путин и Лукашенко встретятся до конца года 15:04
"Почта России" и Itsumo запустили онлайн-магазин японских товаров 15:02
Пикап Tesla Cybertruck впервые показали в движении 15:00
В Самаре прокуратура проверит жалобы на запрет абортов в частных клиниках 14:59
"Адмирал Касатонов" успешно выполнил испытательный пуск ракет 14:57
Джонсон: Нет никаких доказательств вмешательства РФ в британскую политику 14:52
Зеленский начал реформу воинских званий по образцу стран НАТО 14:50
В Татарстане из-за кори непривитым людям запретили посещать больницы 14:47
Лауреаты конкурса имени Елены Образцовой выступили в Вене 14:46
В Красноярске из офиса похитили почти шесть килограммов золота 14:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
29.11.2019 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале сообщили подробности гибели матери и дочери после лечения

Текст: Михаил Пинкус

Минздрав Челябинской области прокомментировал возбуждение уголовных дел о смерти матери и дочери, госпитализированных с похожими симптомами в Чебаркуле с интервалом в две недели. В трагедии нет никакой мистики, она связана с пиком сезонной заболеваемости, сообщили в пятницу в ведомстве.

В Дагестане гинеколога обвинили в смерти роженицы

- В 2018 году сразу после смерти одной пациентки в ГБУЗ "Областная больница Чебаркуля" минздрав провел внеплановую проверку, - сообщила ведомства Марина Сергеева. - Все необходимые для спасения пациента действия врачами были предприняты, лечение согласовано с коллегами из областного центра. По данным анализа медицинской документации, накануне у пациентки был терапевт, от госпитализации она отказалась, занималась самолечением. А уже на следующий день была доставлена в реанимационное отделение в тяжелом состоянии... Через некоторое время в больницу Чебаркуля поступила еще одна пациентка, которую на реанимобиле отправили уже в Челябинскую областную клиническую больницу. Спасти пациентку не удалось.

Как уже сообщала "РГ", трагедия произошла еще весной прошлого года. От похожих симптомов с интервалом в две недели скончались 49-летняя мать и ее 24-летняя дочь. По версии следствия, к гибели женщин могло привести невнимание со стороны медицинского персонала, не придавшего значения состоянию заболевших.

В Твери завели дело из-за смерти врача, которой коллеги не оказали помощь

Уголовные дела возбуждены по статье о "Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей" (часть 2 статьи 109 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до трех лет лишения свободы с лишением права заниматься определенными видами деятельности на тот же срок. Однако причинно-следственной связи между оказанной медицинской помощью и скоропостижной смертью пациенток пока не установлено.

- Министерство здравоохранения сотрудничает со следствием. И еще раз призывает не заниматься самолечением, при первых признаках болезни обращаться к врачу и проходить обследования для выявления заболеваний и лечения их на начальной стадии, - отметили в минздраве.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко встретятся до конца года
Кудрин допустил возможность введения единой валюты в ЕАЭС
Депутат поставил диагноз украинцам, сорвавшим его выступление в ООН
Парламент ДНР принял закон о госгранице
Эксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества