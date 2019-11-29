За аферу с детсадом экс-главе Миасса прописали строгий режим

Миасский суд в Челябинской области огласил приговор экс-главе городского округа Геннадию Васькову, обвиняемому в покушении на получение взятки и превышении должностных полномочий. За аферу с покупкой непригодного здания для детского сада чиновника приговорили к трем с половиной годам строгого режима со штрафом в размере одного миллиона рублей, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- В суде установлено, что в 2017 году в Миассе Васьков, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости помещения для размещения детского сада, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - За совершение указанных незаконных действий он вел переговоры о передаче ему взятки в виде денежных средств. В результате сообщники, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили в рамках исполнения муниципального контракта свыше 24 миллионов рублей.

Следствие считает, что из этих денег Геннадий Васьков должен был получить один миллион. Однако передача взятки не состоялась из-за задержания остальных участников аферы.

Ранее за совершение этого преступления были осуждены начальник отдела дошкольного образования муниципального мэрии Миасса Татьяна Биева, депутат Собрания депутатов городского округа Николай Рындин, директор коммерческой организации Олег Клевлянник, признанные виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере. Они подготовили подложные документы, на основании которых в дальнейшем по завышенной стоимости городу было продано непригодное здание.

Судом Биевой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, Рындину и Клевляннику - в виде двух лет лишения свободы условно.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые вели оперативное сопровождение дела.

Уголовные дела в отношении еще двух участников преступления: эксперта-оценщика и собственника здания выделены в отдельное производство и еще рассматриваются в суде.