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29.11.2019 16:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За аферу с детсадом экс-главе Миасса прописали строгий режим

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Миасский суд в Челябинской области огласил приговор экс-главе городского округа Геннадию Васькову, обвиняемому в покушении на получение взятки и превышении должностных полномочий. За аферу с покупкой непригодного здания для детского сада чиновника приговорили к трем с половиной годам строгого режима со штрафом в размере одного миллиона рублей, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

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- В суде установлено, что в 2017 году в Миассе Васьков, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости помещения для размещения детского сада, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - За совершение указанных незаконных действий он вел переговоры о передаче ему взятки в виде денежных средств. В результате сообщники, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили в рамках исполнения муниципального контракта свыше 24 миллионов рублей.

Следствие считает, что из этих денег Геннадий Васьков должен был получить один миллион. Однако передача взятки не состоялась из-за задержания остальных участников аферы.

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Ранее за совершение этого преступления были осуждены начальник отдела дошкольного образования муниципального мэрии Миасса Татьяна Биева, депутат Собрания депутатов городского округа Николай Рындин, директор коммерческой организации Олег Клевлянник, признанные виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере. Они подготовили подложные документы, на основании которых в дальнейшем по завышенной стоимости городу было продано непригодное здание.

Судом Биевой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, Рындину и Клевляннику - в виде двух лет лишения свободы условно.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые вели оперативное сопровождение дела.

Уголовные дела в отношении еще двух участников преступления: эксперта-оценщика и собственника здания выделены в отдельное производство и еще рассматриваются в суде.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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