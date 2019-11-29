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29.11.2019 03:20
Рубрика: Происшествия

Туроператор: Более 20 россиян остаются в больнице после ДТП в Доминикане

После ДТП в Доминиканской Республике 21 россиянин все еще остается в больнице, девять из них находятся в палатах интенсивной терапии. Об этом сообщил туроператор Anex Tour, организовавший поездку в Доминикану.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Отмечается, что к пострадавшим, которые находятся в интенсивной терапии, вылетают родственники из России, им будет предоставлено питание и проживание, сообщает РИА Новости. Те российские туристы, которых уже выписали из больниц, размещены в гостинице.

В Anex Tour напомнили, что семь попавших в ДТП россиян уже вернулись на родину. В ближайшее время Доминикану покинут еще восемь человек. Остальные туристы будут вылетать группами, начиная с первого декабря.

По данным Михаила Евдокимова, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана, сегодня будет прооперирована одна из двух наиболее серьезно пострадавших россиянок - женщина с травмой позвоночника. Еще три человека готовятся к выписке из больницы в пятницу. Дипломат сообщил также, что некоторые туристы лишились документов в результате аварии, им выданы свидетельства о возвращении.

Напомним, ДТП произошло во вторник днем в Доминиканской Республике. Автобус, который вез 39 российских туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком и перевернулся. Погибших нет, 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

Происшествия ЧП ДТП В мире Северная и Центральная Америка Доминиканская Республика
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