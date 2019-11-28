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Рубрика: Происшествия

В Доминикане водителя грузовика назвали виновным в ДТП с россиянами

Доминиканская транспортная компания Monumental возложила ответственность за ДТП, в котором пострадали российские туристы, на водителя грузовика. Перевозчик утверждает, что грузовик двигался по трассе беспорядочно, перемещаясь с одной полосы не другую. Когда автобус с россиянами объезжал грузовик по левой полосе, то получил удар по задним колесам справа.

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка потеряла обе руки

Отмечается, что водитель автобуса, который в тяжелом состоянии был госпитализирован, имел безупречный стаж, проходил все курсы повышения квалификации и необходимые тесты на наркотические вещества в организме, пишет РИА Новости, ссылаясь на местное издание Listin Diario. Сообщается также, что транспортное средство, перевозившее 39 россиян, было технически исправным.

Напомним, ДТП произошло во вторник днем в Доминиканской Республике. Автобус, который вез 39 российских туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком и перевернулся. По последним данным, шестеро россиян из 25 находящихся в больницах Доминиканы, остаются в тяжелом состоянии. Погибших нет.

Происшествия ЧП ДТП В мире Северная и Центральная Америка Доминиканская Республика
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