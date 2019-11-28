Посольство: Шесть пострадавших в Доминикане россиян пока в тяжелом состоянии

Шесть российских туристов, пострадавших во вторник в ДТП в Доминиканской республике, находятся в тяжелом состоянии. Еще 21 россиянина зафиксированы травмы средней степени тяжести. Об этом сообщило посольство РФ в Венесуэле.

Все нуждающиеся в стационарном лечении сейчас находятся в больницах в городах Санто-Доминго и Игуэй, пишет "Интерфакс". Пятеро россиян уже получили необходимую помощь медиков и были выписаны. Сейчас они находятся в гостинице и ожидают организации туроператором их возвращения в Россию. Семь человек уже вылетели в Москву.

Дипломаты также сообщили, что некоторые туристы в результате ДТП утратили свои паспорта, поэтому сейчас ведется работа по оформлению документов.

Напомним, ДТП произошло во вторник днем в Доминиканской Республике. Автобус, который вез 39 российских туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, причиной аварии стали резкий маневр и перестроения грузовика перед туристическим автобусом, водитель которого был вынужден совершить резкое торможение. В результате автобус перевернулся. Всего пострадали 27 россиян.