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27.11.2019 03:19
Рубрика: Происшествия

Названа возможная причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

По предварительным данным, резкий маневр и перестроения грузовика перед туристическим автобусом стали причиной серьезного ДТП в Доминикане, в котором пострадали туристы из России.

Фото: iStock
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"Водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение во избежание столкновения", - цитирует "Интерфакс" сообщение на сайте Ассоциации туроператоров России. Отмечается также, что все россияне были застрахованы.

Напомним, авария произошла во вторник днем. Автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт Ла-Романа. Местные СМИ сообщают, что столкновение произошло на большой скорости, после чего автобус перевернулся.

По данным Посольства РФ в Венесуэле, россияне получили травмы различной степени тяжести. Туристы с тяжелыми ранениями были вертолетами доставлены в больницы. Погибших, по информации посольства, нет. Точное количество раненых пока не сообщается.

Происшествия ЧП ДТП В мире Северная и Центральная Америка Доминиканская Республика
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