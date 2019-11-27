Двое российских детей госпитализированы после ДТП в Доминикане

Два ребенка получили травмы в результате ДТП с автобусом в Доминикане, в котором находились российские туристы. Об этом сообщили в туристическом агентстве "Анекс тур", клиентами которого являются пострадавшие.

Отмечается, что в автобусе находилось трое несовершеннолетних, двое из которых сейчас в госпитале под наблюдением врачей. Подчеркивается, что угрозы их жизням нет. Третий ребенок находится в гостинице, сообщила ТАСС представитель "Анекс тур" Валерия Ферафонтова.

Напомним, ДТП произошло во вторник днем в Доминиканской Республике. Автобус, который вез 39 российских туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, причиной аварии стали резкий маневр и перестроения грузовика перед туристическим автобусом, водитель которого был вынужден совершить резкое торможение. В результате автобус перевернулся.

Всего пострадали 27 человек, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Одной из пострадавшей в ДТП россиянок врачи ампутировали руки. Семь попавших в аварию путешественников вылетают в Москву на запланированном рейсе, к ним могут присоединиться еще несколько человек.