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27.11.2019 06:27
Рубрика: Происшествия

Двое российских детей госпитализированы после ДТП в Доминикане

Два ребенка получили травмы в результате ДТП с автобусом в Доминикане, в котором находились российские туристы. Об этом сообщили в туристическом агентстве "Анекс тур", клиентами которого являются пострадавшие.

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Отмечается, что в автобусе находилось трое несовершеннолетних, двое из которых сейчас в госпитале под наблюдением врачей. Подчеркивается, что угрозы их жизням нет. Третий ребенок находится в гостинице, сообщила ТАСС представитель "Анекс тур" Валерия Ферафонтова.

Напомним, ДТП произошло во вторник днем в Доминиканской Республике. Автобус, который вез 39 российских туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, причиной аварии стали резкий маневр и перестроения грузовика перед туристическим автобусом, водитель которого был вынужден совершить резкое торможение. В результате автобус перевернулся.

Всего пострадали 27 человек, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Одной из пострадавшей в ДТП россиянок врачи ампутировали руки. Семь попавших в аварию путешественников вылетают в Москву на запланированном рейсе, к ним могут присоединиться еще несколько человек.

Происшествия ЧП Происшествия ЧП ДТП В мире Северная и Центральная Америка Доминиканская Республика
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