Anex Tour рассказал о состоянии россиян после ДТП в Доминикане

Туроператор Anex Tour озвучил информацию о своих клиентах, попавших в ДТП на отдыхе в Доминикане. По информации агентства, раненых в критическом состоянии в результате случившегося нет.

Как информирует ТАСС со ссылкой на компанию, всего в аварии с участием туристического автобуса пострадали 27 человек. Несколько раненых находятся в "более тяжелом" состоянии. Пострадавшие были направлены вертолетами в клинику в Санто-Доминго. "Они в сознании, ситуация находится под контролем", - заявила представитель Anex Tour Валерия Ферафонтова. Несколько пациентов уже были выписаны и следуют в отели. Туристы были застрахованы в компании ERV.

Ранее сообщалось о том, что врачи ампутировали руки одной из пострадавшей в ДТП россиянок. Об этом проинформировало российское посольство в Венесуэле, курирующее отношения с Доминиканой.

Семь попавших в аварию путешественников вылетают в Москву на запланированном рейсе, к ним могут присоединиться еще несколько человек.

Напомним, автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт Ла-Романа возле города Игуэй. По предварительным данным, резкий маневр и перестроения грузовика перед туристическим автобусом стали причиной трагедии.

Кстати

Родственники пострадавших россиян могут воспользоваться горячей линией компании-туроператора. Для этого необходимо позвонить по телефону: +18098334570.