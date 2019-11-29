В СИЗО отправлен новый фигурант дела о насилии в отношении росгвардейца

Представитель Следственного комитета, поддерживая в суде ходатайство об аресте, заявил, что, находясь на свободе, Суровцев может скрыться и помешать расследованию.
Вчера стало известно о задержании нового фигуранта так называемого "московского дела" - о применении насилия со стороны митингующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших безопасность на несанкционированных массовых мероприятиях. Суровцеву вменили часть 1 статьи 318 УК РФ "применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Задержанный вину не признает.
По данным СК России, 27 июля на Тверской улице Суровцев поднял секцию металлического ограждения и нанес ею удар сотруднику Росгвардии. Затем мужчина "пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок".
В течение нескольких суббот в июле и августе текущего года в Москве прошла серия не согласованных с властями митингов, организованных лицами, которым было отказано в регистрации в кандидаты в депутаты Мосгордумы. Задержаны были в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет РФ возбудил и расследует уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.