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29.11.2019 13:26
Рубрика: Происшествия

В СИЗО отправлен новый фигурант дела о насилии в отношении росгвардейца

Текст: Иван Петров
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 30-летнего Сергея Суровцева, задержанного накануне по подозрению в применении насилия в отношении росгвардейца на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Согласно судебному решению, подследственный пробудет в следственном изоляторе (СИЗО) как минимум до 27 января 2020 года.
Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Представитель Следственного комитета, поддерживая в суде ходатайство об аресте, заявил, что, находясь на свободе, Суровцев может скрыться и помешать расследованию.

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Вчера стало известно о задержании нового фигуранта так называемого "московского дела" - о применении насилия со стороны митингующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших безопасность на несанкционированных массовых мероприятиях. Суровцеву вменили часть 1 статьи 318 УК РФ "применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Задержанный вину не признает.

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По данным СК России, 27 июля на Тверской улице Суровцев поднял секцию металлического ограждения и нанес ею удар сотруднику Росгвардии. Затем мужчина "пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок".

В течение нескольких суббот в июле и августе текущего года в Москве прошла серия не согласованных с властями митингов, организованных лицами, которым было отказано в регистрации в кандидаты в депутаты Мосгордумы. Задержаны были в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет РФ возбудил и расследует уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Митинги и шествия
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