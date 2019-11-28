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28.11.2019 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК задержал еще одного подозреваемого, применившего насилие к сотруднику Росгвардии

Текст: Иван Петров
Сотрудники Следственного комитета России установили, идентифицировали, допросили, после чего задержали еще одного мужчину, участвовавшего в незаконных митингах, прошедших в центре Москвы в конце лета. Как сообщила в четверг официальный представитель СК России Светлана Петренко, установить нового фигуранта уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе массовых беспорядков в июле 2019 года позволили анализ видео с камер наблюдения и свидетельские показания.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Задержанного зовут Сергей Суровцев, ему 30 лет. По данным следствия, находясь 27 июля на улице Тверской, он схватил секцию металлического ограждения и нанес ею удар бойцу Росгвардии. После чего мужчина попытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших общественный порядок.

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В тот день Суровцеву удалось скрыться в толпе. Но через 4 месяца его удалось разыскать и задержать. Действия Суровцева, по словам Петренко, квалифицированы следствием по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ "применение насилия в отношении представителя власти". Подследственному грозит до 5 лет лишения свободы. Правда, есть небольшая вероятность отделаться принудительными работами, арестом сроком до 6 месяцев или денежным штрафом.

"Суровцев задержан и уже допрошен по обстоятельствам преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - отметили в СКР.

При этом следователи не скрывают, что будут ходатайствовать перед судом о заключении Суровцева под стражу на период расследования.

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Ранее сообщалось о заочном аресте Айдара Губайдуллина. Он также являлся участником несогласованной акции 27 июля, впоследствии стал фигурантом уголовного дела, после чего сбежал от правосудия.

Другой участник тех же событий - Кирилл Жуков - в начале сентября получил 3 года колонии. Он схватил стоявшего в оцеплении росгвардейца за забрало шлема.

В течение нескольких суббот в июле и августе текущего года в Москве прошла серия не согласованных с властями митингов, организованных лицами, которым было отказано в регистрации в кандидаты в депутаты Мосгордумы. Задержаны были в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет РФ возбудил и расследует уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

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