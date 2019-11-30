Вертолет под Новороссийском мог рухнуть из-за технической проблемы

Причиной крушения вертолета у поселка Абрау-Дюрсо под Новороссийском стала техническая проблема. Об этом сообщил на своей странице в соцсети бизнес-обмудсмен России Борис Титов, семья которого владеет компанией "Абрау-Дюрсо".

Этой организации принадлежал вертолет Robinson, который рухнул сегодня утром на лесистый склон. В машине находился только пилот, он летел из поселка в Анапу.

"Разбился вертолет, погиб хороший человек и отличный пилот Юра Королев, - написал Титов. - Могу сказать одно, точно ясно уже сейчас - он ни в чем не виноват, техническая проблема".

Титов также пояснил, что вертолет до этого проходил долгий ремонт, затем его полностью протестировали. По факту падения самолета следователи возбудили уголовное дело.