В Михайловском театре пройдет торжественная церемония IV Национальной премии "Онегин". Главной героиней вечера станет выдающаяся румынская сопрано Анжела Георгиу, удостоенная награды в номинации "От России - с любовью!", вручаемой иностранному исполнителю за феноменальный вклад в развитие мирового оперного искусства. Накануне торжества Анжела Георгиу дала эксклюзивное интервью "РГ".

Госпожа Георгиу, ваш уникальный талант принес вам множество мировых самых престижных наград. Что значит для вас российская премия?

Анжела Георгиу: Комплимент, как и бурные аплодисменты или стоячие овации, которые делают меня счастливой. Но, вместе с тем, я открыла в себе способность хотя бы на несколько секунд захватывать публику восторженной тишиной. И в такие моменты я испытываю божественные эмоции. Это настоящее волшебство. Но я вовсе не считаю себя дивой или гениальной. Гениями могут быть хирурги, композиторы или ученые. А я лишь исполнитель, который иногда дарит людям мечту. И честно сказать, мне очень жаль, что в России меня не знают как оперную актрису, а лишь как звезду, изредка появляющуюся в разных гала-концертах.

Будь ваша воля, в каком образе вы начали бы свой диалог с российской публикой?

Анжела Георгиу: Тоска, Манон Леско или Адриана Лекуврер, потому что я обожаю декламировать на сцене, а в этой роли прекрасно совмещены драматическая актриса и оперная певица. Кстати, мне даже предложили поучаствовать в театральных постановках в родной Румынии. Но я пока думаю об этом, как и о возможности сняться в кино. Если бы я могла воспользоваться услугами машины времени, я с восторгом работала бы с Лоренсом Оливье. А сегодня я выбрала бы Джерарда Батлера, участвовавшего в сьемках фильма "Звезда родилась". Но все же, наверное, только в хорошем оперном спектакле я способна на чудо. При этом я категорически не стану петь в безумной постановке. Вся эта психиатрия и псевдосовременность без меня. Я настолько щепетильна в этом вопросе, что многие режиссеры со всего мира, знаю, не выносят меня. И театры говорят: "Извините, но у нас нет постановщиков для Анжелы".

При это вас очень любит успех. Как вы думаете, что стало залогом вашей суперкарьеры?

Анжела Георгиу: Все, что было в моей карьере, происходило исключительно по моему желанию и выбору. Я всегда была уверена, что буду выступать в самых престижных залах и делать записи на лучших лейблах. И когда я увидела Роберто Аланью, то сказала себе: "Он будет моим тенором". Так и произошло. Я всегда сама всех выбирала дирижеров, режиссеров, оркестры, театры и партнеров. Я никогда не соглашусь на роль, чтобы потом бросить ее после более тщательного изучения партии. Если говорила "Да", значит сработал мой инстинкт, а он для меня закон и подсказка, которой я доверяю. И в таком случае я согласна на любой риск и эксперимент.

Как вы относитесь к тому, что сегодня оперные певцы часто участвуют в популярных шоу?

Анжела Георгиу: Я люблю шутить, что при всем уважении к эстрадной музыке она имеет успех до тех пор, пока есть электричество, потому что, если выдернуть вилку из розетки, никого из поп-идолов не будет слышно без микрофона. А сейчас еще благодаря современным технологиям сформировалась абсолютно экзотическая когорта студийных звезд, не способных петь вживую. В моем представлении классика для души, а поп-музыка для тела, которая действует как наркотик. И оперные певцы, мне кажется, сегодня должны становиться более демократичными, обращать внимание на кроссовер, чтобы привлекать новую публику в оперные театры, как 30 лет назад это сделали три тенора. Но эта идея может сработать только в звездном исполнении, так как публике нравится дружеская конкуренция между исполнителями одного очень высокого уровня. И я очень жалею о том, что была вынуждена отклонить приглашение Дмитрия Хворостовского спеть вместе в Московском Кремле.

А почему вы отказали Дмитрию Хворостовскому?

Анжела Георгиу: Из-за безумной ревности моего бывшего супруга Роберто Аланьи. Дело в том, что я начала петь в раннем возрасте, а жизнь исполнителя в мире музыки очень трудная. Вокруг меня всегда много людей, но личного счастья нет, потому что ты себе фактически не принадлежишь. И я вышла замуж за своего коллегу. Мы были совершенны на сцене, и лучше бы так все и оставалось, потому что в семейной жизни все было наоборот. Но в моем доме случилась трагедия - умерла моя сестра, и долгое время я не хотела огорчать родителей, говоря им, что несчастна в браке. И не хотела разрушать наш совместный, очень плотный график работы - ведь у нас были одни из самых красивых голосов, прекрасно звучащих дуэтом. К тому же, если до выступления мы поссорились, то на сцене мы всегда восхитительно мирились, как на небесах.

О вашем сильном и несговорчивом характере в оперном мире ходят легенды…

Анжела Георгиу: Я очень хочу, чтобы все, кто так обо мне думает, прочитали мою автобиографию A Life for Art, что была издана в прошлом году. Надеюсь, что она скоро будет переведена и на русский. Многие годы 90 процентов информации обо мне были ложью. И этой книгой я стремилась показать, что Анжела гораздо интересней, чем они себе представляют. Да, профессия научила меня быть твердой, но по природе я очень чувствительный человек, и мне очень нравится это мое качество. Каждый раз, выходя на сцену, я иду умирать, поэтому молюсь Богу и моей сестре на небесах. И во время каждого выступления у меня бегут мурашки по коже. Моя мама говорит, что это особенный знак от Бога, потому что человек не может подобное сам у себя вызывать. Музыка - лекарство для человеческих клеток. Я счастлива, что у меня есть маленькая сила исцелять души людей, когда в реальной жизни что-то страшное.

Кстати

Вместе с Анжелой Георгиу лауреатами премии "Онегин"-2019 стали солисты Мариинского театра Ольга Бородина в номинации "Звезда" и Юрий Марусин в номинации "Легенда". Старейшая пианистка Мариинского театра Елена Матусовская названа лучшим концертмейстером, а руководитель Молодежной оперной программы Большого театра, отмечающей в этом году десятилетие, Дмитрий Вдовин победил в номинации "Душа оперы". Премия "Признание" досталась сопрано Екатерине Сюриной.