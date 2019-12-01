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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Выбор примадонны

Текст: Мария Бабалова
В Михайловском театре пройдет торжественная церемония IV Национальной премии "Онегин". Главной героиней вечера станет выдающаяся румынская сопрано Анжела Георгиу, удостоенная награды в номинации "От России - с любовью!", вручаемой иностранному исполнителю за феноменальный вклад в развитие мирового оперного искусства. Накануне торжества Анжела Георгиу дала эксклюзивное интервью "РГ".
Фото: Предоставлено Московской Филармонией Фото: Предоставлено Московской Филармонией
Фото: Предоставлено Московской Филармонией

Госпожа Георгиу, ваш уникальный талант принес вам множество мировых самых престижных наград. Что значит для вас российская премия?

Фото: Предоставлено Благотворительным фондом имени Дмитрия Хворостовского
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Анжела Георгиу: Комплимент, как и бурные аплодисменты или стоячие овации, которые делают меня счастливой. Но, вместе с тем, я открыла в себе способность хотя бы на несколько секунд захватывать публику восторженной тишиной. И в такие моменты я испытываю божественные эмоции. Это настоящее волшебство. Но я вовсе не считаю себя дивой или гениальной. Гениями могут быть хирурги, композиторы или ученые. А я лишь исполнитель, который иногда дарит людям мечту. И честно сказать, мне очень жаль, что в России меня не знают как оперную актрису, а лишь как звезду, изредка появляющуюся в разных гала-концертах.

Будь ваша воля, в каком образе вы начали бы свой диалог с российской публикой?

Анжела Георгиу: Тоска, Манон Леско или Адриана Лекуврер, потому что я обожаю декламировать на сцене, а в этой роли прекрасно совмещены драматическая актриса и оперная певица. Кстати, мне даже предложили поучаствовать в театральных постановках в родной Румынии. Но я пока думаю об этом, как и о возможности сняться в кино. Если бы я могла воспользоваться услугами машины времени, я с восторгом работала бы с Лоренсом Оливье. А сегодня я выбрала бы Джерарда Батлера, участвовавшего в сьемках фильма "Звезда родилась". Но все же, наверное, только в хорошем оперном спектакле я способна на чудо. При этом я категорически не стану петь в безумной постановке. Вся эта психиатрия и псевдосовременность без меня. Я настолько щепетильна в этом вопросе, что многие режиссеры со всего мира, знаю, не выносят меня. И театры говорят: "Извините, но у нас нет постановщиков для Анжелы".

При это вас очень любит успех. Как вы думаете, что стало залогом вашей суперкарьеры?

Анжела Георгиу: Все, что было в моей карьере, происходило исключительно по моему желанию и выбору. Я всегда была уверена, что буду выступать в самых престижных залах и делать записи на лучших лейблах. И когда я увидела Роберто Аланью, то сказала себе: "Он будет моим тенором". Так и произошло. Я всегда сама всех выбирала дирижеров, режиссеров, оркестры, театры и партнеров. Я никогда не соглашусь на роль, чтобы потом бросить ее после более тщательного изучения партии. Если говорила "Да", значит сработал мой инстинкт, а он для меня закон и подсказка, которой я доверяю. И в таком случае я согласна на любой риск и эксперимент.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля.
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Как вы относитесь к тому, что сегодня оперные певцы часто участвуют в популярных шоу?

Анжела Георгиу: Я люблю шутить, что при всем уважении к эстрадной музыке она имеет успех до тех пор, пока есть электричество, потому что, если выдернуть вилку из розетки, никого из поп-идолов не будет слышно без микрофона. А сейчас еще благодаря современным технологиям сформировалась абсолютно экзотическая когорта студийных звезд, не способных петь вживую. В моем представлении классика для души, а поп-музыка для тела, которая действует как наркотик. И оперные певцы, мне кажется, сегодня должны становиться более демократичными, обращать внимание на кроссовер, чтобы привлекать новую публику в оперные театры, как 30 лет назад это сделали три тенора. Но эта идея может сработать только в звездном исполнении, так как публике нравится дружеская конкуренция между исполнителями одного очень высокого уровня. И я очень жалею о том, что была вынуждена отклонить приглашение Дмитрия Хворостовского спеть вместе в Московском Кремле.

А почему вы отказали Дмитрию Хворостовскому?

Анжела Георгиу: Из-за безумной ревности моего бывшего супруга Роберто Аланьи. Дело в том, что я начала петь в раннем возрасте, а жизнь исполнителя в мире музыки очень трудная. Вокруг меня всегда много людей, но личного счастья нет, потому что ты себе фактически не принадлежишь. И я вышла замуж за своего коллегу. Мы были совершенны на сцене, и лучше бы так все и оставалось, потому что в семейной жизни все было наоборот. Но в моем доме случилась трагедия - умерла моя сестра, и долгое время я не хотела огорчать родителей, говоря им, что несчастна в браке. И не хотела разрушать наш совместный, очень плотный график работы - ведь у нас были одни из самых красивых голосов, прекрасно звучащих дуэтом. К тому же, если до выступления мы поссорились, то на сцене мы всегда восхитительно мирились, как на небесах.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия - Культура"
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О вашем сильном и несговорчивом характере в оперном мире ходят легенды…

Анжела Георгиу: Я очень хочу, чтобы все, кто так обо мне думает, прочитали мою автобиографию A Life for Art, что была издана в прошлом году. Надеюсь, что она скоро будет переведена и на русский. Многие годы 90 процентов информации обо мне были ложью. И этой книгой я стремилась показать, что Анжела гораздо интересней, чем они себе представляют. Да, профессия научила меня быть твердой, но по природе я очень чувствительный человек, и мне очень нравится это мое качество. Каждый раз, выходя на сцену, я иду умирать, поэтому молюсь Богу и моей сестре на небесах. И во время каждого выступления у меня бегут мурашки по коже. Моя мама говорит, что это особенный знак от Бога, потому что человек не может подобное сам у себя вызывать. Музыка - лекарство для человеческих клеток. Я счастлива, что у меня есть маленькая сила исцелять души людей, когда в реальной жизни что-то страшное.

Кстати

Вместе с Анжелой Георгиу лауреатами премии "Онегин"-2019 стали солисты Мариинского театра Ольга Бородина в номинации "Звезда" и Юрий Марусин в номинации "Легенда". Старейшая пианистка Мариинского театра Елена Матусовская названа лучшим концертмейстером, а руководитель Молодежной оперной программы Большого театра, отмечающей в этом году десятилетие, Дмитрий Вдовин победил в номинации "Душа оперы". Премия "Признание" досталась сопрано Екатерине Сюриной.

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