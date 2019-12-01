Как правильно и безопасно продать машину: пять советов

Сразу стоит напомнить, что ситуация на автомобильном рынке России кардинально изменилась в 2014 году, когда новые машины подорожали вдвое. Вторичный рынок в нашей стране в силу куда большего масштаба предложений и во многом стереотипного отношения отечественных покупателей, живет по иным законам, что в первую очередь касается формирования цен.

Кроме того, в последние годы очень сильное влияние оказывают официальные дилеры, которые после провала продаж новых автомобилей плотно взялись за "бэушки". Ну и, конечно, свой кусок пирога хотят отхватить "перекупы". В общем, человек, который никогда в своей жизни продажей машины не занимался, может открыть для себя совершенно новый мир, в котором он будет выступать ни много ни мало конкурентом автомобильному бизнесу. И к этому нужно быть готовым, иначе вас могут обмануть.

Когда стоит продавать машину

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Первое, что нужно понимать, когда, собственно, наступает необходимость продажи. Тут, конечно, есть объективные и субъективные факторы, приоритет в которых предпочтительно все-таки отдавать первым.

Главный сигнал для продажи - машина начала "сыпаться" или восстановлена после серьезного ДТП. В подавляющем большинстве случаев автомобиль продается именно по этим причинам. Если ваши заезды на сервис участились до неприемлемых значений, значит пора расставаться.

Определяется это легко: годовые затраты на ремонт, поделенные на 12 месяцев, должны быть как минимум вдвое ниже размера ежемесячного платежа по кредиту на новую машину того же класса, что и у вас. То есть, когда раз в месяц перечислять банку проценты выгоднее и комфортнее, чем метаться по сервисам и искать запчасти подешевле.

Второй фактор продажи - резкое увеличение дохода или благосостояния. Наследство от бабушки или новая высокооплачиваемая должность - тоже является объективным фактором смены машины, даже если ее техническое состояние вас устраивает. Дело в том, что новые автомобили ежегодно дорожают, а ваша - ежегодно дешевеет, потому ценовой разрыв со временем будет только увеличиваться. Так что при наличии финансовой возможности поменять машину на новую сегодня гораздо выгоднее чем завтра.

А вот субъективный фактор продажи - "машина надоела, хочу другую" - скорее всего, ни к чему хорошему не приведет. С большой вероятностью вы либо подарите кому-то достойную машину и купите плохую, либо наберете кредитных долгов, которые усугубят ваше финансовое состояние.

Помните, что цены на вторичном рынке растут гораздо дольше, чем на первичном. А из-за обвала курса рубля и двукратного роста цен в 2014 году на новые автомобили, добавлять на такую же машину как у вас, только новую сегодня придется в два раза больше.

Какую цену назначить

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Самый неоднозначный фактор продажи, поскольку именно от стоимости будет зависеть и скорость реализации автомобиля, и размер доплаты за новую машину.

Первое, что стоит помнить - ваша машина не самая лучшая, а вы - не самый заботливый хозяин. Всегда найдется тот, у кого пробег меньше, масло менялось в два раза чаще регламента, кузов был завернут в пленку и так далее. Так что не обольщайтесь. Цена продажи - это ваши "хотелки", а не реальная стоимость вашей машины. Попробуйте отнестись к этому объективно.

Второй фактор - любые улучшения автомобиля как то крутые литые диски, навороченная "музыка" или перешитый кожей салон вы делали исключительно для себя. Вашему покупателю все это не нужно, а потому на цену это не влияет - играют роль только заводские модификации, пробег и состояние. Чтобы дороже продать тюнинговые примочки, вам придется ждать человека, готового за них заплатить. Иногда это растягивается на долгие месяцы. А такой наворот как аэрография во весь кузов, скорее всего, оставит с вами машину навсегда, либо ее придется перекрашивать.

Если вы уверены в своем автомобиле, цена должна быть среднерыночной по всем факторам - региону продажи, состоянию, популярности модели и даже востребованности комплектации или цвета. Продать полноприводный кроссовер "на механике" в Москве сложнее, чем переднеприводный "на автомате" в Петрозаводске. А продать красный "Гелендваген" сложнее чем черный. Все это регулируется ценой, причем, самое удивительное, не всегда в сторону уменьшения. Например, если красный "Гелендваген" в вашем городе один, его можно продать дороже черного, накинув за эксклюзивность.

При этом среднерыночная стоимость означает, что у вас будет масса конкурентов с такими же машинами, поэтому должно быть преимущество. В первую очередь, это много качественных фотографий и очень хорошее описание. Описывать желательно все подробности: где машина ездила, у кого обслуживалась, по каким сервисным базам числится, что и как ремонтировалось.

Честность - также является залогом быстрой продажи. Если к вам пришел подготовленный покупатель, который задает неудобные вопросы, например, о ДТП, о которых вы умолчали. Тогда либо нужно уметь красиво выкручиваться, либо говорить, как есть, снижая цену.

Ну и при подаче объявления в интернете придется потратиться на продвижение - без этого сегодня никуда. Хотя бы минимальную сумму раз в неделю интернет-площадкам придется отдавать, чтобы попадать в приоритетную выдачу.

При любом раскладе с вами всегда будут торговаться, так что нужно понимать, сколько вы готовы уступить. Полное отсутствие звонков по объявлению говорит о том, что цена неоправданно высокая. Кстати, легкая уступчивость и низкая цена тоже не всегда во благо, поскольку вызывают подозрения.

В общем, формирование правильной стоимости подержанного автомобиля - это целая наука, параметры которой могут меняться в каждом конкретном случае.

Кому выгоднее продавать

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На сегодняшний день существует три категории покупателей - частники, дилеры и перекупщики.

Самый выгодный, но и самый хлопотный покупатель - это такой же как и вы обычный автолюбитель. Он слабо разбирается в тонкостях и уловках этого бизнеса, торгуется в разумных "человеческих" пределах, а главным его страхом является обман продавца. В этом случае чаще всего сделка происходит при нахождении взаимного доверия, когда видно, что один не пытается юлить продавая, а второй не "отжать денег" покупая.

Однако в этом случае все издержки продажи лягут на ваши плечи - приведение машины в товарный вид, работа с сайтами объявлений, взаимодействие с потенциальными покупателями, поездки на сервисные проверки и т.д. Фактически на время реализации своей машины владелец сам себя устраивает на подработку продавцом, что компенсируется более высокой ценой продажи, но только при наличии необходимого времени.

Именно поэтому, первым, кто вам позвонит, будут перекупщики. Они прекрасно знают, что большая часть людей заморачиваться с продажей автомобилей не хотят, а потому предложат вам деньги "прямо сейчас", но гораздо ниже размера вашего желания. Если "в лоб" взять вас не получится, пойдет долгий торг - вам расскажут насколько неликвидна ваша машина, что у нее только по фотографиям масса недостатков, а на сервисной проверке их вылезет еще больше. И так далее.

Тут как говорится, все на ваше усмотрение. Единственный момент: помните, что перекупщику ваша машина нужна только для заработка. Чем раньше вы сдадитесь, тем больше денег на вас заработают. Кроме того, среди перекупщиков регулярно встречаются мошенники, так что есть риск остаться и без машины, и без денег.

По большому счету, ровно по той же схеме работают и отделы Trade-in официальных дилеров. Главных отличия от перекупщиков три. Дилеры не работают с "мутными" машинами - то есть, с теми, у которых есть юридические или документальные проблемы, а также с автомобилями в очень плохом техническом состоянии. Второй момент: дилер - это гарантия юридической и финансовой чистоты сделки, вероятность обмана тут ничтожна.

Ну и третий момент - Trade-in работает в связке с отделом продаж новых автомобилей. То есть, неинтересная цена покупки вашей машины компенсируется скидкой на машину новую. То есть, вы как продавец в большинстве случаев ничего не теряете, правда, и не приобретаете. Тут все будет зависеть от того, нужна ли вам новая машина и какую скидку на нее предложат. Есть вероятность, что дилер согласится отдать вам с дисконтом новый автомобиль и без всяких "трейд-инов". В этом случае, сдавать машину в салон опять же не выгодно.

Вывод

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Если кратко подытожить.

1.Продавать машину стоит только тогда, когда вы уверены, что новый автомобиль будет гарантированно и гораздо лучше имеющегося. В ином случае велик шанс поменять шило на мыло.

2.Не жадничайте. Продать машину можно за столько, за сколько ее купят, а не за столько, сколько вы изначально хотите.

3.У вас должно быть какое-то преимущество, которое выгодно отличает ваш автомобиль от всех остальных, иначе придется снижать цену.

4.В большинстве случаев выгодно продать машину можно только самому. Быстро - как правило, только через посредников.

5.Если выбор пал на посредников, хорошую машину лучше продавать через дилеров, проблемную - через перекупщиков.