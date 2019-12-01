Народный артист РСФСР Марис Янсонс скончался в Петербурге

Легенда музыкального мира, прославленный дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс скончался в возрасте 76 лет в Петербурге. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на друга семьи. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Родился маэстро в 1943 году в Риге. Его мать - оперная певица Ираида Германовна "спасалась в те годы от террора нацистских палачей, а все родственники Янсонса по материнской линии погибли в Холокосте", сообщают латвийские источники.

Первые уроки игры на скрипке, как и маленький Моцарт, дирижер получил у своего отца - еще одной звезды мирового музыкального искусства. В 1956 году семья переехала из латвийской столицы в Ленинград, где Марис Янсонс с отличием закончил консерваторию по классам скрипки, фортепиано и дирижирования.

Его концерты с Академическим оркестром Ленинградской филармонии всегда проходили при переполненных залах. Позже свое мастерство он совершенствовал в австрийской столице у Ханса Сваровски и в Зальцбурге у Герберта фон Караяна. Кстати, именно он, после победы Янсонса на конкурсе дирижеров в Берлине в 1971 году, предложил молодому музыканту стать его ассистентом в Берлинской филармонии. Работал Марис Янсонс и под руководством Евгения Мравинского.

С 1979 года он более двадцати лет стоял у дирижерского пульта оркестра Филармонии Осло. С этим коллективом маэстро выступал в Карнеги-холле, на Зальцбургском фестивале, в Токио и на других концертных площадках, а также сделал ряд записей сочинений русских и европейских композиторов, в том числе всех симфоний Чайковского, оркестровых произведений Дворжака, Сибелиуса и других авторов.

Среди других прославленных коллективов, с которыми выступал дирижер, музыкальные критики называют Берлинский филармонический оркестр, симфонический оркестр Баварского радио, Чикагский, Кливлендский и Питтсбургский симфонические оркестры.

С 1992 года Марис Янсонс работал и в Латвии, являясь руководителем Латвийского национального оркестра.