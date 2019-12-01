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01.12.2019 12:46
Рубрика: Происшествия

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Куксин Сергей/РГ Фото: Куксин Сергей/РГ
Фото: Куксин Сергей/РГ

Московская прокуратура сообщила, какие автомобили в столице пользуются наибольшим успехом у угонщиков. В этом году первые строчки этого неприятного рейтинга заняли "японцы" и "корейцы" - Toyota, Kia и Hyndai.

Фото: Пресс-служба премии "Автомобили года в России".
От "семейных" до "надежных": россияне назвали лучшие автомобили

По данным прокуратуры, в январе-октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины марок Toyota (221 раз), Kia (156), Hyndai (140).

Дальше уже появляется некоторое разнообразие, в которое вошли машины и российского автопрома: на четвертом месте автомобили ВАЗ (85), затем - Mazda (75), Lexus (61), Ford (53), Nissan (45), BMW (390) и Renault (39).

Год назад наибольшим спросом у автоворов пользовались автомобили Mercedes (66), Kia (53) и ВАЗ (34).

Происшествия Преступления Криминал
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