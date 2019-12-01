Названы самые угоняемые автомобили в Москве

Московская прокуратура сообщила, какие автомобили в столице пользуются наибольшим успехом у угонщиков. В этом году первые строчки этого неприятного рейтинга заняли "японцы" и "корейцы" - Toyota, Kia и Hyndai.

По данным прокуратуры, в январе-октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины марок Toyota (221 раз), Kia (156), Hyndai (140).

Дальше уже появляется некоторое разнообразие, в которое вошли машины и российского автопрома: на четвертом месте автомобили ВАЗ (85), затем - Mazda (75), Lexus (61), Ford (53), Nissan (45), BMW (390) и Renault (39).

Год назад наибольшим спросом у автоворов пользовались автомобили Mercedes (66), Kia (53) и ВАЗ (34).