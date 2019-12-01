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01.12.2019 18:32
Рубрика: Экономика

Сто тысяч одних мигрантов

Определена потребность в мигрантах на будущий год
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8029)
В следующем году российской экономике потребуется 105 тысяч иностранных работников. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Цифра в 105 тысяч прописана в проекте постановления правительства. Речь идет о квоте для визовых мигрантов, безвизовые приезжают в Россию без квот. Как пояснила Голикова, потребность в визовых мигрантах определена на основании предложений регионов и сформирована с учетом приоритетного предоставления рабочих мест российским работникам, а также на основании тенденций на рынке труда. И привлекаться такие иностранцы будут в основном на рабочие места, требующие наличия профессиональной квалификации. "Это 96,5% от потребности на 2020 год. Например, на места работников, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, планируется привлечь около 30 тысяч человек", - сказала она. В металлообрабатывающую и машиностроительную промышленность - почти 12 тысяч человек. В качестве операторов и машинистов промышленных установок - более двух тысяч. Постановление поможет в реализации таких проектов, как космодром Восточный, газопровод "Сила Сибири", Западно-Сибирский нефтехимический комплекс глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины, добавила она.

Фото: proektoria.online
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Еще одна тема, которую затронула вице-премьер, - безопасность на рабочем месте. По ее словам, до 68% причин несчастных случаев на производстве связано с низкой культурой безопасности труда в связи с неудовлетворительной организацией работ. Доля этого фактора в структуре причин несчастных случаев - 31,2%.

Она рассказала о подготовленных поправках в Трудовой кодекс. Предполагается запретить работу в опасных условиях труда (планируется ликвидировать опасные работы IV класса за исключением профессий, где невозможно понизить класс опасности - спасатели, водолазы и т.п.), перейти от обеспечения средствами индивидуальной защиты в зависимости от наименования должности к обеспечению ими в зависимости от имеющихся на рабочем месте вредных производственных факторов. Также планируется усовершенствовать процедуру расследования и учета несчастных случаев на производстве. Это позволит исключить такой негативный фактор, как сокрытие микротравм работников. "Помимо этого, предоставить работодателю право самостоятельной оценки соблюдения требований трудового законодательства", - отметила она.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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