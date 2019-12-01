В метро Москвы запустили поезд, посвященный Сергею Михалкову

В столичной подземке появился новый именной поезд - в электродепо "Красная Пресня" торжественно презентовали состав, посвященный творчеству Сергея Михалкова. В течение полугода он будет курсировать по Кольцевой линии.

Тематический поезд расскажет пассажирам о ключевых моментах биографии знаменитого поэта, связанных с Великой Отечественной войной и созданием Государственного гимна страны. Каждый вагон имеет собственное оформление - в нем использованы тексты Сергея Михалкова, иллюстрации художников Федора Лемкуля, Виктора Чижикова, Евгения Рачева и других, а также детские рисунки и фотоматериалы из личного архива писателя.

Поезд, посвященный Михалкову, уже пятнадцатый тематический состав, запущенный в метро столицы в 2019 году.

- За те полгода, которые он будет курсировать по Кольцевой линии, порядка трех миллионов пассажиров смогут совершить увлекательное путешествие в мир великого писателя, - подчеркивают в метрополитене.

На запуск состава приехали сыновья писателя - Никита Михалков и Андрей Кончаловский.

- Мне кажется, что люди специально будут пропускать простые поезда, чтобы сесть в состав Михалкова, - сказал на церемонии Никита Михалков. Подчеркнув, что поезд "насыщен глубокими мыслями и веселыми стихами,которые заинтересуют детей и взрослых".

Экспозиция состава подготовлена Российским Фондом культуры совместно с метрополитеном Москвы, Фондом российских правообладателей и литературным проектом "Сегодня дети - завтра народ" .