В столице в воскресенье расширили зону грузового каркаса - территории, закрытой для свободного въезда грузовиков. С 1 декабря ее распространили на весь Юго-Восточный округ.

С 2015 года в Москве грузовики с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны могут ездить только по крупным магистралям и улицам. Штраф за нарушение - 5 тысяч рублей.

Эта мера призвана улучшить экологию в городских районах. В ЮВАО каркас накрыл 12 районов: Выхино - Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Марьино, Некрасовка, Нижегородский, Печатники, Рязанский, Текстильщики и Южнопортовый. Под запретом оказались практически все небольшие улицы - их полный список можно найти на transport.mos.ru. Чтобы въехать в зону ограничений, водителю грузовика нужно путевой лист, в котором записано место и время разгрузки. "Яндекс. Навигатор" уже сейчас прокладывает маршруты с учетом ограничений. В 2020-м накрыть каркасом планируют всю столицу.