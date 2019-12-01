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01.12.2019 22:45
Рубрика: Транспорт

Накрыли каркасом

В Москве ввели ограничения для грузовиков
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 271 (8029)
В столице в воскресенье расширили зону грузового каркаса - территории, закрытой для свободного въезда грузовиков. С 1 декабря ее распространили на весь Юго-Восточный округ.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

С 2015 года в Москве грузовики с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны могут ездить только по крупным магистралям и улицам. Штраф за нарушение - 5 тысяч рублей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Эта мера призвана улучшить экологию в городских районах. В ЮВАО каркас накрыл 12 районов: Выхино - Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Марьино, Некрасовка, Нижегородский, Печатники, Рязанский, Текстильщики и Южнопортовый. Под запретом оказались практически все небольшие улицы - их полный список можно найти на transport.mos.ru. Чтобы въехать в зону ограничений, водителю грузовика нужно путевой лист, в котором записано место и время разгрузки. "Яндекс. Навигатор" уже сейчас прокладывает маршруты с учетом ограничений. В 2020-м накрыть каркасом планируют всю столицу.