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01.12.2019 12:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье выросло до 15

В Забайкальском крае количество погибших при падении пассажирского автобуса в реку Кенга увеличилось до 15 человек.  Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное подразделение медицины и катастроф.

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Напомним, в Сретенском районе Забайкалья в 15.00 по местному времени пассажирский автобус Granbird упал с моста. По предварительным данным, у автобуса лопнуло переднее колесо, из-за чего водитель потерял управление, ушел вправо, пробил ограждение и рухнул в реку с шестиметровой высоты.

В результате аварии, по последним данным, погибли 15 человек. Кроме того пострадали еще 18 пассажиров. Из них шестеро госпитализированы. Их состояние не уточняется.

Уточняется, что автобус выполнял туристический рейс по маршруту Чита-Сретенск. В салоне в момент аварии находились 43 человек и водитель. По предварительным данным, он был трезв. Все пострадавшие являются гражданами РФ. На месте работают несколько бригад "скорой", также вылетел вертолет с группой специалистов различного профиля. Для ликвидации последствий привлечены 30 спасателей и 11 единиц спецтехники. Часть пассажиров пришлось деблокировать. Для эвакуации пострадавших планируется привлечь санавиацию.

По факту аварии региональное СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Как уточнили в пресс-службе ведомства, выяснение всех обстоятельств трагедии поручено сотрудникам третьего отдела по расследованию особо важных дел. Сейчас на место ЧП выехали криминалисты.

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Краевая прокуратура также начала проверку по факту ДТП. Надзорное ведомство даст оценку действиям перевозчика, а также органам местного самоуправления, которые должны отвечать за безопасность на данном участке дороги. Как сообщил агентству сам перевозчик, автобус имел лицензию и прошел все необходимые технические осмотры. Представитель компании отметил, что он организовал перевозку по данному маршруту, но перевернулся не его, автобус, а заказной.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие ДФО Забайкальский край В Забайкалье перевернулся туристический автобус
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